5G | sicuri che siamo al sicuro?

Napoli - il ct dell’Algeria attacca Ghoulam : “sicuri che voglia far parte di questo gruppo?” : Napoli, il ct dell’Algeria attacca Ghoulam: queste le sue dichiarazioni Il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi, tra le altre cose sulla sua decisione di non convocare l’esterno sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam per le prossime partite della Nazionale. Queste le sue dichiarazioni. “Possio dire di avere teso la mano a Ghoulam in più ...

Napoli - il ct dell’Algeria attacca Ghoulam : “sicuri che voglia far parte di questo gruppo?” : Napoli, il ct dell’Algeria attacca Ghoulam: queste le sue dichiarazioni Il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi, tra le altre cose sulla sua decisione di non convocare l’esterno sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam per le prossime partite della Nazionale. Queste le sue dichiarazioni. “Possio dire di avere teso la mano a Ghoulam in più ...

Bce - sei ex banchieri centrali contro Draghi : “Protegge i Paesi altamente indebitati e priva i giovani di investimenti sicuri che rendano” : Dopo gli attacchi arrivati da banche e assicurazioni tedesche, la politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce anche nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” è ...

Panchina Milan - Giampaolo confermato a tempo : ma siamo sicuri che il problema sia l’allenatore? : Panchina Milan – Ancora una sconfitta per il Milan. La quarta in 6 partite. Un club blasonato come quello rossonero non può certo avere questi numeri. La Fiorentina ha passeggiato a San Siro, dominando in lungo e in largo trascinata da Chiesa, Ribery e Castrovilli. La Viola ha evidenziato ancor di più i difetti che già si erano visti contro Udinese, Inter e Torino, ma anche nelle risicate vittorie contro Brescia e Verona. Affidarsi ...

Il Fatto : canale Dazn1 su Sky - siamo sicuri che l’inciucio non violi la legge? : Parte domani il Dazn1, il canale satellitare Dazn sul 209 di Sky, che consentirà di vedere agli abbonati le tre partite di campionato che mancavano, gratuitamente. Un regalo agli abbonati più fedeli, scrive Il Fatto Quotidiano. Ma siamo sicuri sia lecito farlo? Il quotidiano fa un passo indietro, alla guerra tra MediaPro e Sky. Più di un anno fa MediaPro si aggiudicò i diritti. Sky, di tutta risposta, scrisse alla Lega per chiederle di ...

Ocean Viking - Bruno Vespa : "Bene - ma siamo sicuri che l'Europa si prenda i migranti?" : La Ocean Viking è stata fatta sbarcare. Il governo infatti ha cambiato linea rispetto a quella durissima tenuta quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno: più accoglienza e collaborazione da parte dell'Unione europea. "Benissimo", scrive quindi Bruno Vespa in un post pubblicato sul suo profilo

Stop alle vecchie Vespe : siamo sicuri che servirà a salvare l’ambiente? : A Genova il sindaco Marco Bucci ha scritto un'ordinanza in cui vieta dal 1 novembre il divieto di circolazione in centro ai motocicli inquinanti, tra cui le vecchie Vespe, oggetto di culto per migliaia di italiani. Motivo per cui non mancano le polemiche: ma per salvare l'ambiente a qualcosa bisogna pur rinunciare.Continua a leggere

Governo M5s-Pd - siamo sicuri che questo pastrocchio si possa definire ‘democrazia parlamentare’? : L’avvocato Giuseppe Conte è certamente una persona a posto: lo ha dimostrato nel suo pur breve periodo di guida al vertice della sperimentale coalizione M5S-Lega, quando sono riusciti a portare a compimento importanti riforme molto bene accolte dal popolo italiano. Coalizione che però gli avversari politici del Governo (Pd, Fi, FdI) accusavano costantemente di populismo sfacciato. Populismo? In un certo senso sì, ma nel senso buono della parola ...

Icardi - prima o dopo questa storia finirà : lui fa resistenza - ma siamo sicuri che qualcuno lo voglia realmente? : “Sì, no, forse. Rimango. Fanno muro. Resisto. Alla fine cederanno”. Tanti i pensieri, o almeno così dovrebbe essere, che aleggiano nella testa di Mauro Icardi. Una situazione ai limiti del paradossale, che mai nessuno si sarebbe immaginato soltanto un anno fa. E il tempo per sistemare le cose, con diverse soluzioni, probabilmente c’è stato. La ricostruzione: da marzo ad oggi La rottura a marzo, poi la ...

Ma siamo proprio sicuri che Di Maio voglia l'accordo con il Pd? : Il tempo a disposizione di Pd e M5s si avvicina alla fine, mentre l’intesa sulla formazione di un nuovo governo sembra allontanarsi. E prevedere l’esito delle trattative è un’impresa sempre più ardua. I segnali che provengono dai due entourage, quelli di Nicola Zingaretti e di Luigi Di Maio, al mome

Governo : Provenzano - ‘siamo sicuri che Di Maio voglia esecutivo con Pd?’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Da giorni e notti chiediamo una svolta su ambiente, lavoro, diritti. Esempio? Un piano di investimenti pubblici ambientali e sociali per creare lavoro. La risposta? Il destino personale di Di Maio. Ma siamo sicuri che vuole risolvere con il Pd la #CrisiDiGoverno?”. Lo scrive su twitter Peppe Provenzano della segreteria Pd. L'articolo Governo: Provenzano, ‘siamo sicuri che Di Maio voglia ...

Sanchez-Inter - dall’Inghilterra sicuri : “E’ fatta - domani le visite mediche” : L’accelerata improvvisa sabato sera, le conferme nella giornata di ieri e le certezze provenienti direttamente dall’Inghilterra: secondo il ‘Sun‘, è fatta per il passaggio di Alexis Sanchez all’Inter. Per il quotidiano britannico, il cileno sarà qui già domani per le visite mediche, come confermato ieri. Conferme anche sulla formula: prestito gratuito con l’Inter che pagherebbe metà dell’ingaggio ...