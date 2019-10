Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Canada | gli azzurri vogliono tornare alla vittoria

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il Brasile fa otto su otto. La Polonia si sbarazza dell’Australia e rimane in scia : Ottava giornata di una Coppa del Mondo di Volley 2019 ricca di emozioni. Non tradisce le aspettative il Brasile che passeggia contro il fanalino di coda Tunisia. Un perentorio 3-0 (25-17, 25-14, 25-13) che conferma il primato indiscusso dei verde-oro ancora a punteggio pieno. Tre punti più indietro troviamo la Polonia che si sbarazza abbastanza tranquillamente dell’Australia con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-9). Grazie alla settima ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia 1-3 - le pagelle degli azzurri. Nelli fatica - bene i centrali : L’Italia è stata sconfitto dalla Russia per 3-1 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli azzurri che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 5. Attacca col 38%, commette degli errori decisivi nel tiratissimo finale di secondo set e manca della continuità necessaria per fare la differenza. Chiude da top scorer con 17 punti all’attivo ma non è stata la sua migliore ...

VIDEO Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia 1-3 - highlights e sintesi. Azzurri sconfitti da Voronkov e Zemchenok : Quarta sconfitta per l’Italia in questa Coppa del Mondo di Volley 2019. Gli Azzurri hanno dovuto cedere il passo ad una buona Russia. Dopo un primo set convincente chiuso sul 25-13, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno perso ai vantaggi gli altri due parziali 27-25 e 28-26. Nel quarto e ultimo parziale Piano e compagni sono crollati prima a livello psicologico e poi tecnico. Il top scorer del match è stato Gabriele Nelli con 19 punti. ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : Domenica 13 Ottobre alle ore 5.30 andrà in scena la decima partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro il Canada. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Gli azzurri sin qui hanno avuto un percorso caratterizzato da alti e bassi. Blengini ha scelto di non convocare per questa competizione diversi big come Simone Giannelli, Ivan ...

LIVE Italia-Russia 1-0 - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri dominano il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Voronkov fa male all’Italia con due pregevoli punti. 6-2 Impeccabile lungolinea di Nelli. 5-1 ANCORAAAAAAA! Questa volta è Nelli a murare. 4-1 RUSSOOOOOOOO! INDEMONIATOOOOOOOO! MURO! 2-1 MUROOOOO! RUSSO! 1-1 Bellissimo diagonale di Antonov dopo un recupero problematico. 0-1 Ace di Iakovlev. INIZIA IL SECONDO SET. 25-13 Un errore al servizio dei russi consegna la vittoria ...

LIVE Italia-Russia - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : 14-6 - gli azzurri dilagano nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-12 Italia in totale controllo del set. 21-9 Facile primo tempo di Anzani. 20-8 C’è solo l’Italia. Muro di Anzani! 17-7 Mani-fuori di Kooy! 16-7 Podlesnykh sbaglia il diagonale. 15-7 Italia sempre sul +8, mani-fuori dei russi che poi sbagliano al servizio. 14-6 Grandissimo primo tempo di Anzani. 13-6 Che botta! Superlativo diagonale di Nelli. 12-5 Sbertoli si continua a fare ...

LIVE Italia-Russia - Coppa del Mondo Volley in DIRETTA : gli azzurri vogliono la quinta vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scendono in campo a Hiroshima (Giappone) per sfidare uno storico avversario ma entrambe le squadre sono prive dei propri big, si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e avvincente che entrambe cercheranno di vincere. La nostra Nazionale è reduce ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia - gli azzurri puntano alla quinta vittoria. Avversari senza i big : L’Italia insegue la quinta vittoria nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, le recenti affermazioni contro Egitto e Australia hanno permesso alla nostra Nazionale di risalire fino al quinto posto in classifica e l’obiettivo è quello di conservarla il più possibile visto che Brasile, Polonia e USA sono oggettivamente inarrivabili e già destinate al podio. Gli azzurri, all’inseguimento del Giappone padrone di casa contro ...

Italia-Russia Volley - Coppa del Mondo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Venerdì 11 ottobre si giocherà Italia-Russia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderenno in campo a Hiroshima (Giappone) per andare a caccia della quinta vittoria nel torneo e provare a insidiare il quarto posto del Giappone in classifica generale. La nostra Nazionale, reduce dai successi contro Egitto e Australia, vuole proseguire in questo buon momento e troverà di fronte un avversario di rango ma ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica di oggi. Brasile travolge USA - la sfida con la Polonia vale il trofeo. Italia quinta : Il Brasile ha sconfitto gli USA per 3-0 nel big match della settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i Campioni Olimpici si confermano così in testa alla classifica a punteggio pieno (7 vittorie, 21 punti) e conservano un successo di vantaggio sulla Polonia che ha liquidato l’Egitto con un rapido 3-0. Appare ormai chiaro che il trofeo verrà messo in palio nello scontro diretto tra Brasile e Polonia che andrà in scena ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Anzani sugli scudi : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile e ha infilato la quarta vittoria nel torneo, gli azzurri si sono imposti abbastanza agevolmente contro gli aussies e proseguono così la propria marcia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 7,5. Offre una prestazione di grande sostanza guidando gli ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Anzani sugli scudi : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile e ha infilato la quarta vittoria nel torneo, gli azzurri si sono imposti abbastanza agevolmente contro gli aussies e proseguono così la propria marcia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 7,5. Offre una prestazione di grande sostanza guidando gli ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia. Programma - orari e tv : Domani venerdì 11 Ottobre alle ore 8.00 andrà in scena l’ottava partita dell’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley. Gli azzurri giocheranno contro la Russia. Gianlorenzo Blengini sta sfruttando questa competizione per dare spazio ad alcuni giovani di talento. Gli azzurri sin qui hanno avuto un percorso caratterizzato da alti e bassi. Blengini ha scelto di non convocare per questa competizione diversi big come Simone Giannelli, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - quarta vittoria degli azzurri. Nelli top scorer : Arriva la quarta vittoria per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 3-0 (30-28; 25-13; 25-22) e sale momentaneamente al quinto posto in classifica in attesa dell’impegno della Russia che sarà proprio il prossimo avversario degli azzurri (domani mattina, ore 08.00). A Hiroshima (Giappone) i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno ottenuto un successo importante nel ...