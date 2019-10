Vince 35 milioni al SuperEnalotto | “Mi sento solo | volevo comprare la Lazio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Una vita completamente stravolta nel bene e nel male. “Non sto più nel paese, dove ero prima, lì lo sanno tutti che ho vinto” racconta a ‘ItaliaSì!’ il vincitore di 35di euro al. L’anticipazione di quello che dirà nella puntata di sabato in onda alle 16,40 su Rai1 del programma, condotto da Marco Liorni. L’uomo confessa di sentirsie raccomanda al recente vincitore di 200di non fidarsi di nessuno.Intervistato da Liorni nella sua abitazione l’uomo, a volto coperto, racconta: “Vivo in un comprensorio con la vigilanza. A mio figlio ho dovuto mettere una guardia del corpo”. Una vincita arrivata perché “giocavo da tempo sempre gli stessi numeri ed erano numeri arrivati in sogno a mia madre”. L’uomo poi sorride quando dice “stavo per ...

