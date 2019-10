VIDEO Nina Derwael | divina alle parallele asimmetriche | riviviamo l’esercizio della

Fonte : oasport

Nina Derwael è sempre incantevole e deliziosa ogni volta che sale sulle parallele asimmetriche, oggi si è confermata Campionessa del Mondo grazie a un mirabolante esercizio che è stato valutato con un eccellente 15.233 (6.5 il D Score). La belga è stata davvero perfetta alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania), l'Airone fiammingo ha battuto ancora una volta il suo colpo: su questo attrezzo è semplicemente la più forte del Pianeta con linee eleganti ed impeccabili oltre a dei collegamenti unici.

