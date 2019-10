VIDEO F1 | GP Giappone 2019 | Lando Norris si distrae giocando a bowling a modo suo…

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : Daniel Ricciardo canta sotto la pioggia - il tifone Hagibis colpisce Suzuka : Oggi si sarebbero dovute disputare le qualifiche del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale F1. Il tifone Hagibis che si sta abbattendo su Suzuka ha però costretto gli organizzatori a rinviare il time attack a domenica mattina, poco prima della gara che scatterà alle ore 07.10 italiane. Il simpatico Daniel Ricciardo ha colto l’occasione per cantare sotto la pioggia, il pilota della Renault non ha resistito al fascino di “I’m ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : nuovi aggiornamenti sul tifone Hagibis che si sta abbattendo sulle coste nipponiche : Sabato di insolita pausa per la Formula 1, costretta ad aspettare la giornata di domenica per poter tornare in pista in modo da disputare il resto del programma del Gran Premio di Giappone 2019 con qualifiche e gara. Sul Paese del Sol Levante si è infatti abbattuto il temuto tifone Hagibis (causa della cancellazione di due partite del Mondiale di rugby), che sta provocando dei danni specialmente nella zona della capitale Tokyo. Al momento è ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : le dichiarazioni dei piloti Mercedes dopo le prove libere : Mercedes a dir poco dominanti nel corso del venerdì del Gran Premio del Giappone 2019, 17° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Le Frecce d’Argento, ormai prossime ad aggiudicarsi aritmeticamente il sesto titolo iridato costruttori consecutivo, hanno dettato il passo sull’asciutto candidandosi a ruolo di favorite indiscusse in vista di qualifiche e gara. Valtteri Bottas ha chiuso al comando entrambe le sessioni disputate ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : Mercedes sugli scudi nel venerdì di Suzuka : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una Mercedes nuovamente dominante. La vettura di Brackley ha fatto la voce grossa in entrambe le sessioni. Andiamo a vedere le prestazioni di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. VIDEO: Mercedes DOMINANTE A Suzuka alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : il confronto di guida tra Ferrari e Mercedes a Suzuka : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno ha messo in mostra una Mercedes nuovamente scintillante che ha ripreso la vetta della classifica, distanziando Red Bull e Ferrari. Proprio quest’ultima ha sofferto in diverse sezioni della pista di Suzuka. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le differenze delle due vetture sulla complicatissima pista nipponica. La W10 eccelle sulle curve veloci, la SF90 rincorre. VIDEO: IL ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non siamo al livello delle Mercedes - devo migliorare anche io nella guida” : Venerdì al di sotto delle aspettative per la Ferrari e per Charles Leclerc, sempre alle spalle delle Mercedes nel corso delle prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesima e quintultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, alla sua seconda esperienza in assoluto sulla pista di Suzuka, ha fatto fatica a trovare il ritmo per poi balzare davanti al compagno di squadra Vettel proprio nell’ultimo ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : team principal della Haas multato per aver insultato i commissari in Russia : Il weekend del Gran Premio del Giappone 2019 proseguirà fino a domenica per il team principal della Haas, Gunther Steiner, il quale è stato “solo” multato di 7500 euro per le dichiarazioni via radio della Russia in cui aveva insultato i commissari di gara in seguito alla decisione di penalizzare Kevin Magnussen con 5″ da aggiungere al suo tempo finale di gara. Il 54enne trentino ha ricevuto anche un primo avvertimento, infatti ...

VIDEO Alexander Albon F1 - GP Giappone 2019 : “Mi sento meglio rispetto a Sochi in macchina - spero nell’asciutto per domenica” : Alexander Albon ha disputato quest’oggi probabilmente il miglior venerdì da quando è approdato in Red Bull, inserendosi in sesta piazza al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019. Il rookie thailandese, dopo aver fatto moltissima fatica specialmente nelle prove in Russia, ha fatto un notevole passo avanti pagando solo 3 decimi nei confronti del suo più quotato compagno di squadra Max Verstappen. Di ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : i risultati e la classifica delle prove libere 2. Mercedes dominanti : Le Mercedes continuano a dominare la scena nel corso della prima giornata del weekend del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il finlandese Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior crono di 1’27″785, con 0″100 di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton e 0″281 sulla Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Le Frecce d’Argento, dunque, sono tornate a fare la differenza, ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : gli highlights delle prove libere. Mercedes vola - Ferrari e Red Bull inseguono : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con una Mercedes apparentemente inattaccabile sulla pista di Suzuka. Nelle due sessioni di prove libere disputate le Frecce d’Argento hanno dettato il passo dimostrandosi superiori al resto della concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara, con un Valtteri Bottas in grande spolvero capace di precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton. Red Bull e Ferrari inseguono ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : la sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel si trasferisce sugli origami : La sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la pista ed i team radio, si trasferisce… sugli origami! In occasione del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, infatti, i due piloti della Ferrari si sono dedicati all’arte tipica del Paese del Sol Levante. Andiamo a vedere, quindi, chi sarà stato il migliore. Una idea anche per quel che riguarda domani, dato che il tifone Hagibis non permetterà il normale svolgimento di ...

Formula 1/ Streaming VIDEO Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Suzuka : Formula 1 Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Suzuka: orari tv, come seguire le due sessioni di oggi, venerdì 11 ottobre 2019.

VIDEO Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Giappone 0-3 - highlights e sintesi. Azzurri strapazzati all’esordio : Esordio da dimenticare per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, gli Azzurri sono stati sconfitti dal Giappone per 3-0. La nostra Nazionale è stata in partita soltanto nel terzo set contro i padroni di casa, Gabriele Nelli ha deluso e il debutto di Dick Kooy non è stato dai migliori mentre i nipponici sono stati trascinati da Ishikawa e Nishida. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Giappone 0-3, ...

DIRETTA/ Giappone Italia - risultato 1-0 - VIDEO streaming : 25-17 1set - brutto avvio : DIRETTA Giappone Italia streaming video e tv: risultato live 1-0, 25-17 al 1set per i nostri avversari nella Coppa del Mondo 2019 di volley.