Vialli e Mancini di nuovo insieme | “Il nostro è un rapporto di fratellanza”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Stasera l’Italia si gioca la possibilità di guadagnare la qualificazione anticipata ad Euro 2020. Ma la notizia del giorno è un’altra, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ed è il ritorno in azzurro di una delle coppie storiche del calcio italiano:. Quest’ultimo, infatti, oggi ambasciatore dei volontari per Euro 2020, sembra aver accettato la proposta del presidente Gravina di diventare capo-delegazione degli azzurri. L’ex bomber, malato da tempo di tumore, ha dichiarato: “Sto bene, sto continuando le cure ma i risultati sono positivi, quindi non ha senso che io non continui a fare una vita normale. Ringrazio Gravina per avermi aspettato, nei prossimi giorni ci sarà modo di approfondire con lui come allargare il mio contributo, oggi ci sono i presupposti per dire sì. Sono qui per vedere come funzionano le cose, per calarmi in questa ...

