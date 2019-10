Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 17 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULLE ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA; TUTTAVIA IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO A PARTIRE DALLA LAURENTINA; IN PROBLEMI ANCHE IN INTERNA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. SULLA VIA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PLAIDORO, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’, AD ECCEZIONE DELLA VIA AURELIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. LE ALTRE NOTIZIE… E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 12 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. LE ALTRE NOTIZIE, INTERRUZIONE DELLA CIRCOLazioNE FERROVIARIA DELLE LINEE FL1 (FIUMICINO AEROPORTO-Roma OSTIENSE) E LEONARDO EXPRESS (FIUMICINO AEROPORTO –Roma TERMINI), PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B, QUESTO FINE SETTIMANA DEL 12 E 13 OTTOBRE, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ APERTA FINO ALLE 21. DALLE 21, QUINDI, E FINO ALLA FINE DEL SERVIZIO SARÀ ATTIVA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA LAURENTINA E A 24 MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E APPIA QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMETANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO MENTRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMETANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTAN A E A24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 11 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALRIA E ASEGUIRE CODE TRA NOMENTATA E A24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO CODE IN SMALTIMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA NEI ...