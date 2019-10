Verissimo | gli ospiti della puntata di sabato 12 ottobre | Giordana Angi | Gianni Morandi e

Verissimo - Lorella Boccia di Amici : 'Un ceffone dagli aggressori - avevano un coltello' : Dopo aver esternato sui social network la rabbia per l'aggressione che ha subito a Roma circa una settimana fa, Lorella Boccia ha accettato di raccontare questo spiacevole episodio anche in televisione. La ballerina professionista di Amici, infatti, sarò una degli ospiti della puntata di Verissimo del 12 ottobre; le anticipazioni del web fanno sapere che la napoletana si è emozionata quando ha ripercorso tutte le tappe di quella terribile notte ...

Anticipazioni Verissimo - 12 ottobre : Giordana Angi e Morandi tra gli ospiti : Gianni Morandi ospite a Verissimo per parlare de L’Isola di Pietro Domani pomeriggio alle 16 circa andrà in onda una nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin. E come riportato dalle Anticipazioni, tra gli ospiti ci sarà anche il popolare cantante Gianni Morandi. Quest’ultimo andrà al rotocalco pomeridiano di Canale 5 per dare qualche succosa anticipazione sulla terza stagione della sua fiction di grande successo intitolata ...

Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge : Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar ...

Marco Maddaloni e l'amara confessione a Verissimo : Io e Romina abbiamo perso un figlio : Marco Maddaloni e Romina Giamminelli rompono il silenzio sulla perdita del loro figlio, nel corso della nuova puntata di Verissimo. Il vincitore della quattordicesima edizione de L'Isola dei famosi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questo sabato è stata trasmessa la nuova puntata del talk show Verissimo, che ha visto il judoka nonché trionfatore dell'ultima edizione del reality show honduregno, Marco Maddaloni, concedere una nuova ...

Bar Rafaeli incinta del terzo figlio - a Verissimo : 'È un maschietto' : Oggi, sabato 5 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo gli ospiti Christian Vieri e Costanza Caracciolo, Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, è stata accolta in studio la bellissima Bar Rafaeli che aspetta il terzo figlio dal marito imprenditore Adi Ezra. Dopo aver raccontato la sua infanzia, i suoi esordi da modella e lunga storia d'amore avuta con l'attore Leonardo Di ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - un altro figlio dopo Stella? La rivelazione a Verissimo : I primi ospiti della nuova puntata di Verissimo sono stati Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Ne è uscita un’intervista a tratti esilarante con Silvia Toffanin, che a stento ha trattenuto le risate, così come il pubblico in studio. Per esempio quando l’ex bomber e la ex Velina, da poco genitori della piccola Stella, hanno discusso sulla poca memoria di lui.\\“Un mese fa abbiamo litigato perché non mi sono ricordato il suo compleanno. Lei si è ...

Verissimo - Vittorio Magazzù il figlio di Rosy Abate : ‘Ho conosciuto mio padre a 6 anni - solo i morti non chiamano mai’ : Vittorio Magazzù avvocato mancato, è Leonardo, il figlio di Rosy Abate nella seconda stagione della fiction. Nonostante la giovane età ha già lavorato in Questo nostro amore 80, La vita promessa e al fianco di Terence Hill in Don Matteo 11. Sabato 5 ottobre ospite da Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva racconta del rapporto con Giulia Michelini, Rosy Abate, ma anche della sua infanzia segnata dalla conoscenza tardiva del padre ...

Vittorio Magazzù - Leonardo il figlio di Rosy Abate/ Quel pianto con Giulia Michelini... - Verissimo - : Chi è Vittorio Magazzù? L'attore sarà ospite della puntata di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo Rosy Abate 2 lo vedremo in La vita promessa 2

Verissimo - gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre : Christian Vieri - Kekko Silvestre e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre in onda su Canale 5. Christian Vieri e Costanza Caracciolo pensano a un altro bambino. Poi Kekko Silvestre e altri Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è sempre per, sabato 27 settembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia ...

Vieri e Costanza a Verissimo : “Siamo al lavoro per allargare la famiglia” : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pronti per il secondo figlio: la rivelazione a Verissimo Prima intervista di coppia in tv per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La coppia ha parlato del […] L'articolo Vieri e Costanza a Verissimo: “Siamo al lavoro per allargare la famiglia” ...

Verissimo - Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio : A Verissimo, Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio in esclusiva, raccontando le gioie della maternità e parlando anche dello storico ex Leonardo DiCaprio. La supermodella e conduttrice israeliana dal 2015 è sposato con l’imprenditore Adi Ezra da cui ha avuto due figlie: Liv ed Ella, ora Bar aspetta un maschietto, come ha rivelato a Silvia Toffanin. “Aspetto un figlio maschio. È fantastico! – ha confessato ai microfoni di ...

Bar Refaeli a Verissimo aspetto un figlio maschio : La top model Bar Refaeli sarà opsite di “Verissimo” che andrà in onda sabato prossimo durante la puntata con la Toffanin parla per la prima volta della sua maternità e in esclusiva rivela che: «aspetto un figlio maschio. È fantastico!». A Silvia Toffanin la super modella racconta di essere entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore: «Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. ...

Verissimo Bar Refaeli rivela aspetto un figlio maschio : Nella nuova puntata di “Verissimo” che andrà in onda sabato prossimo tra i tanti ospiti ci sarà la top model Bar Refaeli che durante la puntata con la Toffanin parla per la prima volta della sua maternità e in esclusiva rivela che: «aspetto un figlio maschio. È fantastico!». A Silvia Toffanin la super modella racconta di essere entusiasta della famiglia che le ha regalato il marito imprenditore: «Sono veramente felice e molto innamorata. Mio ...

Verissimo Rosanna Lambertucci racconta di come ha perso la figlia : Rosanna Lambertucci a “Verissimo”: «Ho perso mia figlia Elisa». La conduttrice si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita. «La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentemente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un’emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è ...