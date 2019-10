Usa | sparatoria a New York | 4 morti e tre feriti

Usa - sparatoria nella notte in un bar di Kansas City : 4 morti - il killer è in fuga : I fatti sono avvenuti nel cuore della notte al Tequila KC di Kansas City. Cinque persone sono rimaste ferite nella sparatoria. “Il sospettato non è ancora stato arrestato”, ha fatto sapere la polizia.Continua a leggere

Sparatoria di Trieste : Il fratello dell'agente Demenego minaccia chef Rubio - poi si scUsa : Ieri, a poche ore dalla Sparatoria di Trieste, chef Rubio (all'anagrafe Gabriele Rubini) ha postato un amaro commento su Twitter. L'ex rugbista divenuto personaggio televisivo, parlando di tragedia evitabile, ha puntato il dito contro un "sistema stantìo" che non conferendo un adeguato addestramento fisico e psicologico "manda a morire giovani impreparati". Le sue parole hanno sollevato un vero polverone e hanno irritato anche Gianluca, fratello ...

Usa - sparatoria nelle strade di Washington. La polizia : “Almeno un morto e 5 feriti” : Un morto e 5 feriti in una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca. Al momento non si conoscono i motivi dell’azione né se sia stato fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. A riferirlo la stessa polizia. L’emittente televisiva Abc segnala una folta presenza di forze dell’ordine nei pressi della 14esima strada e Columbia Nw e che nella zona sono arrivate numerose ambulanze. La vittima ...

Usa : sparatoria in strada a Washington - un morto e 5 feriti - due sono gravi : Lo riferisce la polizia della capitale Usa. Non si conosce ancora l’identità del killer, né i motivi del gesto

Usa - sparatoria ad Albuquerque - 3 morti : 8.48 Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante una sparatoria ad Albuquerque, nello stato del New Mexico. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che uno dei feriti è in gravi condizioni e che nella sparatoria sarebbero coinvolte due persone.

Usa : stampa - autore sparatoria Texas identificato : Washington, 1 set. (AdnKronos) – L’autore della sparatoria in Texas, che ha fatto sette morti e ferito altre 22 persone, si chiamerebbe Seth Aaron Ator e avrebbe 36 anni. Lo riferiscono media Usa. Il capo della polizia di Odessa, Michael Gerke, durante la conferenza stampa di oggi non aveva rivelato l’identità del sospetto. La polizia ha detto che il sospetto, morto nell’attacco, aveva precedenti penali. L'articolo Usa: ...

Usa : bilancio sparatoria in Texas si aggrava - 7 i morti : Huston, 1 set. (AdnKronos/Xinhua) – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in Texas. Domenica mattina una delle vittime, ricoverata al Midland Memorial Hospital, è morta portando così il bilancio a sette morti al quale si aggiunge l’autore della strage. Cinque persone sono state uccise ad Odessa, tra cui il tiratore e tre a Midland.L'articolo Usa: bilancio sparatoria in Texas si aggrava, 7 i morti sembra ...

Usa - sparatoria in Texas : 5 morti e 21 feriti tra Odessa e Midlan. La polizia uccide il killer : Ha aperto il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le città di Midlan e Odessa, dopo essere fuggito a un controllo stradale. E sotto i suoi colpi sono cadute 5 persone, mentre altre 21 sono rimaste ferite. Ad appena quattro settimane dalla strage di El Paso, una nuova sparatoria – ancora in Texas – scuote gli Stati Uniti. Il killer, che avrebbe colpito anche un bambino di 17 mesi, è un uomo bianco sui 30 anni: gli agenti di ...

Alabama (Usa) : sparatoria al campus - due morti : È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la notte scorsa presso il campus della Alabama State University. Lo rende noto il sergente della polizia di Montgomery, Jarrett Williams. Un uomo è deceduto sul posto al momento della sparatoria, mentre un altro è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato in ospedale. Altri tre uomini sono stati trasportati presso il locale nosocomio, due di loro sono in pericolo di ...

