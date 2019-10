Uomini e donne | registrazione 11 ottobre | la Platano rifiuta il tarantino | lui in lacrime

Uomini e Donne - caos in studio. Insulti pesanti a Giulio Raselli : pubblico senza parole : Nonostante la bella esterna con Giulio Raselli in piscina, Irene non nasconde il proprio fastidio nei confronti del tronista che continua a snobbarla dando attenzioni a Veronica Burchielli che, al momento, è la corteggiatrice che gli piace di più. Nella puntata di oggi 11 ottobre, infatti, la corteggiatrice Veronica Burchielli, si dichiarerà ufficialmente per Alessandro Zarino. La scelta, arrivata dopo settimane dall’inizio del trono, è stata ...

Uomini e Donne - Svelata la Nuova Tronista! : Dopo l’abbandono di Sara Tozzi, la redazione di Uomini e Donne si è messa alla ricerca di una sostituta. A svelare il nome della Nuova possibile tronista ci ha pensato Alfonso Signorini sul suo settimanale Spy. Ecco di chi si tratta. La redazione di Uomini e Donne si è messa alla ricerca della Nuova tronista dopo il precoce abbandono del trono da parte di Sara Tozzi. In questi giorni sono circolati molti nomi della possibile sostituta che ...

Uomini e Donne - Giulia non si fida di Alessandro : "E' come se il bello della scuola volesse uscire con la ragazza normale..." (Video) : Nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 11 ottobre 2019, Giulia Quattrociocche ha espresso tutti i propri dubbi riguardo uno dei suoi corteggiatori, Alessandro.Secondo Giulia, Alessandro non è del tutto sincero nei suoi riguardi:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulia non si fida di Alessandro: "E' come se il bello della scuola volesse uscire con la ragazza normale..." (Video) pubblicato su Gossipblog.it 11 ottobre 2019 18:41.

Uomini e Donne - Veronica si dichiara per Alessandro. Giulio : "Mi girano i cogl****" (Video) : Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, venerdì 11 ottobre 2019, abbiamo assistito alla "scelta" di Veronica, la corteggiatrice che aveva intrapreso un percorso di conoscenza con entrambi i tronisti, Giulio Raselli e Alessandro Zarino.Veronica era stata scelta da entrambi i tronisti per una nuova esterna ma l'incontro con Alessandro si è praticamente svolto nel suo camerino nel quale il tronista ha esternato la propria delusione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Martina Nasoni tronista? Il gossip : Martina Nasoni nuova tronista di Uomini e Donne? Il gossip che spiazza i fan Il settimanale Spy ha lanciato oggi un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica pare che Martina Nasoni abbia diverse chance di diventare la prossima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, andando così a prendere il posto di Sara Tozzi. Una notizia bomba questa che ha preso in contropiede tutti i ...

Uomini e donne - trono classico : le insicurezze di GIULIA : Dopo averci riproposto le immagini dell’abbandono del trono da parte di Sara Tozzi (ve ne avevamo parlato ieri), l’attenzione a Uomini e donne si è focalizzata nuovamente sul “triangolo amoroso” tra Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, se da un lato la ragazza aveva espresso una minima preferenza per il Zarino, dall’altro aveva ammesso che – per maggiore sicurezza ...

Uomini e Donne : Martina Nasoni - ex del GF - sarebbe in pole per il ruolo da tronista : Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, ovvero colei che prenderà il posto di Sara Tozzi? A rispondere a questa domanda che si stanno ponendo i fan del dating-show da qualche settimana, potrebbe essere stato il numero di "Spy" uscito oggi, 11 ottobre. La rivista di gossip, infatti, sostiene che Martina Nasoni sarebbe stata avvistata negli studi Elios poco tempo fa: la celebre poltrona rossa di Canale 5, infatti, potrebbe presto accogliere ...

Uomini e Donne News : Luigi e Irene si sono rivisti - ma qualcosa non torna : Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono rivisti, ma qualcosa non torna Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. Anzi no, stanno ancora insieme. In questi giorni si sono rincorse le voci di una rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così come si sono rincorse […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi e Irene si sono rivisti, ma qualcosa non torna proviene da Gossip e ...

ALESSANDRO BASCIANO/ Uomini e Donne - Giulia : 'lui è molto più bello di me e...' : ALESSANDRO BASCIANO è il corteggiatore che sta conquistando Giulia Quattrociocche, ma la sua bellezza non basta alla tronista di Uomini e Donne.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 11 ottobre : Alessandro contro Giulio! - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 11 ottobre: Veronica si dichiara e tra Alessandro e Giulio volano scintille.

Uomini e Donne - trono classico : primo bacio per GIULIO RASELLI : È arrivato il tempo del “primo bacio” anche per GIULIO RASELLI: nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne avvenuta giovedì 10 ottobre, il tronista si è infatti avvicinato alla corteggiatrice Giuliana, lasciandosi andare con lei. Facciamo il punto della situazione… Uomini e Donne, news: Veronica Burchielli decisa a corteggiare Alessandro In base alle anticipazioni fornite dalle “talpe” de Il ...

Perché le donne vivono più a lungo degli Uomini? Svelati i motivi : Determinanti per la differenza di longevità tra i due sessi sarebbero alcuni fattori alimentari, ma non solo

Lettera agli Uomini : se le amate davvero - le vostre donne - non distruggetele : Cari uomini, siete nati dalle donne e diciamolo, non potete fare a meno di loro. Ma ogni tanto vi perdete, come solo voi sapete fare, dimenticando forse cosa significa amare. Del resto si sa, l’amore non conosce regole né schemi, ma c’è una certezza che voi tutti dovreste sempre tenere bene a mente: se amate davvero una donna, non dovete distruggerla, mai e poi mai. Troppe volte le relazioni diventano tossiche, velenose e pericolose. E non ...

Uomini e Donne - scontro di fuoco tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : Duro faccia a faccia tra i due ex protagonisti di Temptation Island Vip, definitivamente allontanati dopo il flirt di lui...