Una cosa che vedremo sempre di più

Vuole a tutti i costi un iPad e fa Una cosa terribile - le conseguenze sono atroci : Un ragazzo voleva a tutti i costi l’ultimo modello dell’iPad ma non aveva i soldi per acquistarlo e allora ha ceduto ad una richiesta assurda: vendere un rene ed avere in cambio 2.000,00 euro per farne ciò che più voleva. Il ragazzo ha accettato e senza dire nulla ai genitori si è recato preso la clinica che avrebbe eseguito l’espianto e si è fatto togliere il rene. Questa storia è raccontata dal Global Times. Zheng, e il protagonista è un ...

La polizia vede Una donna che trascina a fatica un bidone della spazzatura e la ferma - cosa trova dentro è agghiacciate : Una donna di 51 anni, in California, e precisamente a San Bernardino è stata fermata dalla polizia mentre trascinava a fatica un bidone della spazzatura. La donna ha subito destato sospetti e la polizia ha ritenuto di doverla fermare per accertarsi di cosa ci fosse in quel bidone. Dopo aver perquisito il bidone la polizia è rimasta senza parole: all’interno c’era un uomo fatto a pezzi. La polizia non ha volto specificare quali parti del corpo ...

Francesco Chiofalo e quel video con il peluche : "Pensavo che nel 2020 Una cosa del genere non potesse fare così tanto scalpore" : Francesco Chiofalo torna a far parlare di sè. No, stavolta non si tratta di un nuovo capitolo della tormentata saga con Antonella Fiordelisi, cosa che apparentemente è accantonata, ma stavolta si tratta di qualcosa di molto più frivolo. E' diventato virale il video nella quale Lenticchio all'interno di un negozio prende un peluche per simulare un atto sessuale piuttosto chiaro.Un atto che probabilmente Francesco, per quanto ironico, ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a cuore aperto dopo Una stagione complicata : “cosa ho intenzione di fare? Ecco la verità” : Jorge Lorenzo sincero a pochi Gp dal termine di una stagione in MotoGp davvero complicata: le parole del maiorchino della Honda La nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo non ha regalato al maiorchino i risultati sperati. Il pilota non è riucsito ad essere competitivo, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate sulla moto, ma soprattutto del brutto infortunio che ha dovuto superare. Alessandro La Rocca /LaPresse “Che cosa ho ...

La polizia ferma un uomo con Una valigia e quando capisce cosa ha dentro ne rimane inorriditi : Un uomo stava viaggiando quando è stato fermato dalla polizia per un controllo. La polizia gli ha fatto aprire la valigia che l’uomo aveva con sé e, quando ha visto cosa c’era dentro, è rimasta inorridita. Nella valigia c’erano pezzi di una persona: la testa, il seno ecc. e la polizia ha riconosciuto una donna. L’uomo, sulle prime ha detto che si trattava di un maiale ma poi ha dovuto arrendersi e confessare che si trattava della moglie e ...

Prete ha Una relazione con la cugina - cosa accade quando la verità viene fuori : Un Prete aveva una relazione con una donna che era anche sua cugina. Questa vicenda è accaduta a San Bernardino, negli Stati Uniti d’America. L’uomo, Michael Manning, dopo avere reso pubblica la sua relazione ha preso un’aspettativa dal sacerdozio e nonostante questa relazione che è durata per due anni ora sia finita lui ha detto così: ”Questa è la cosa bella di Gesù puoi peccare ed avere la possibilità di ricominciare ...

Antonella Clerici lontana dalla tv : «Weekend romantici con Vittorio Garrone - mi tratta come Una regina. Ora so cosa voglio fare» : Si è molto parlato dell?esclusione dai palinsesti rai di Antonella Clerici, ma la conduttrice sembra stare molto bene, impegnata a utilizzare il tempo che ha per ora a disposizione per...

Movimento 5 stelle - il sondaggio decennale è Una botta : che cosa pensano i suoi elettori : Nuovo sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad 'Agorà'. Il Movimento 5 stelle compie 10 anni, come lo vedono gli...

Cosa significa essere Una Drag Queen in Sudafrica? Le foto : Drag Queens in Sudafrica, di Lee-Ann Olwage

Una vita/ Anticipazioni puntata 9 ottobre : chi è Lucia e cosa vuole Telmo? : Una vita, Anticipazioni puntata 9 ottobre 2019. Lucia scopre di essere la figlia dei marchesi di Valmez. La ragazza rivela tutto a Padre Telmo.

Subito dopo essersi laureata felicissima decide di farsi un selfie spettacolare su Una torre - ma succede qualcosa di terribile : Una ragazza americana era molto felice perché finalmente aveva raggiunto un traguardo importantissimo, si era laureata. La ragazza, che si chiamava Sydney Paige Monfries e aveva 22 anni ha voluto festeggiare il suo traguardo con gli amici e i suoi familiari. Poi è salita sulla torre dell’università di Fordham a New York per farsi un selfie. Un punto molto pericoloso ma la ragazza ha voluto comunque scattare la foto ricordo. Solo che ...

Uomo è attaccato da una tigre - arriva la moglie e fa Una cosa incredibile : Una vicenda incredibile quella accaduta in Malaysia dove una donna è stata in grado di salvare il marito da un attacco di una tigre. Se la moglie non fosse intervenuta certamente la tigre avrebbe avuto la meglio. Vediamo cosa è accaduto. Un Uomo, Tambun Gediudi si trovava nella giungla della tribù Jahai, nello stato del Perak, e ad un certo punto è stato attaccato da una tigre. La moglie, malaysiana, Han Besau, di 55 anni, ha sentito ...

Viene rapita da neonata quando ha sedici anni lo scopre e fa Una cosa incredibile : Una bambina Carlina White quando era neonata era stata rapita e portata lontano dalla mamma naturale che, disperata, l’aveva cercata invano. Vediamo cosa è accaduto. Una mamma un giorno ha portato la sua bambina in ospedale perché la piccola aveva la febbre. Da quel momento la bambina scomparve e in tanti dissero che l’artefice del rapimento era stata una infermiera ma la polizia non scoprì mai nulla a tal proposito. La bambina che ...

Lo scontro tra Katy Kane e Alice in Batwoman diventa subito Una questione di famiglia : cosa è successo nel primo episodio? : Un primo episodio bomba quello di Batwoman andato in onda negli Usa domenica sera, il 6 ottobre, in coppia con Supergirl. Questo possiamo dire della nuova serie con Ruby Rose di cui avevamo avuto un piccolo assaggio nel maxi crossover dello scorso anno insieme a The Flash, Arrow e la stessa Supegirl con cui dividerà la complicata serata della domenica sera che tante soddisfazioni ha regalato alla rete nella scorsa stagione tv. In molti hanno ...