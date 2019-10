“Un lavoro da cani” A Euroma2 tre giorni dedicati agli amici a 4 zampe

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Da venerdì 18 ottobre a domenica 20 ottobre 2019. In tale occasione, sarà donato daun cane guida per un non vedente, addestrato dal Servizio Cani Guida Lionsè promotrice di un nuovo evento, che si terrà dal 18 al 20 ottobre prossimi, tutto dedicato al mondo dei nostria quattro, che ha lo scopo di mettere in evidenza l’importante ruolo da essi svolto in molteplici occasioni e di sensibilizzare le Famiglie che decidono di adottare un pet ad una corretta accoglienza ed una cura responsabile. In linea con la filosofia che muovenel promuovere attività di sostegno sociale ed integrazione con il territorio, il progetto nasce dalla volontà didi dare il proprio piccolo contributo nell’aiutare le persone non vedenti donando un cane guida addestrato dal Servizio Cani Guida Lions di Limbiate. La manifestazione prenderà avvio con la Conferenza ...

emergenzavvf : #12ottobre 9:00, nella notte #incendio nel deposito di un'azienda di rifiuti ad Aviano (PN): 4 squadre di… - SVignaroli : ?????????? Oggi a #Italia5stelle ho raccontato il mio lavoro di inchiesta sulle #ecomafie. È stato un momento belli… - TeresaBellanova : Il lavoro deve essere uno strumento per vivere con libertá la propria vita, non di morte e mortificazione. Per ques… -