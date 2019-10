Un agente della penitenziaria he sterminato la famiglia e si è ucciso

Foggia - agente della polizia penitenziaria uccide in casa moglie e due figlie poi si suicida : Tragedia a Orta Nova, in provincia di Foggia: un agente della polizia penitenziaria, Ciro Curcelli, ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso a sua volta. Secondo alcune testate locali l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri dicendo di aver sparato a moglie e figlie, poi avrebbe rivolto l'

Trovato senza biglietto - senegalese colpisce agente della polizia ferroviaria : Andrea Pegoraro Il fatto è avvenuto a bordo di un treno regionale nella tratta Livorno-Empoli. Una volta fermato alla stazione di Empoli, il giovane ha aggredito un pubblico ufficiale ma è stato bloccato e arrestato Una volta Trovato senza biglietto, ha colpito un agente della polizia ferroviaria. Per questo comportamento un giovane senegalese di 25 anni è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ...

“Ciao vita mia…” - l’addio della fidanzata dell’agente ucciso : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Ti voglio ricordare così amore mio. Felice e sorridente”. Comincia così lo straziante post su Facebook di Valentina Sorriso Saponaro, la fidanzata di Matteo Demenego, uno dei due agenti uccisi venerdì pomeriggio nella questura di . “Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno… Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per ...

Eli Cohen - l'agente del Mossad protagonista della serie The Spy : A metà aprile quest'anno si diffuse la notizia che un convoglio russo con le spoglie del più leggendario agente segreto del Mossad, Eli Cohen, era in viaggio da Damasco a Israele. Si trattava di una notizia boom: non perché la svolta palesava la mediazione della Russia, non nuova ai notisti per il suo ruolo diplomatico tra le parti nella regione mediorientale; ma piuttosto perché la Siria non aveva mai prima acconsentito alla restituzione di ...

Lo sfogo della madre di Jefferson : "Mio figlio ucciso da quell’agente e il suo collega vuole pure soldi” : Il 20enne venne ucciso il 10 giugno 2018 durante un trattamento sanitario obbligatorio. L'agente che ha sparato sei colpi di pistola contro il ragazzo è stato assolto, l'altro poliziotto che era stato colpito dalle coltellate inferte dal giovane ha chiesto un risarcimento

Genova - assolto l’agente che uccise Jefferson Tomalà. Lo sfogo della madre : “Neanche il peggior criminale viene ucciso nel letto” : assolto perché il fatto non costituisce reato. Con questa formula il gip Silvia Carpanini ha assolto dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa l’agente che il 10 giugno 2018 uccise con sei colpi di pistola il ventenne Jefferson Tomalà, che minacciava il suicidio armato di una coltello da cucina. In attesa dell’autorizzazione del trattamento sanitario obbligatorio, gli agenti fallirono i tentativi di trattare con il ragazzo e, nel ...

Avviato procedimento nei confronti dell'agente che ha fatto salire il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia : Ai primi di agosto il dipartimento di Polizia competente per territorio avrebbe Avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’agente che ha fatto salire sulla moto d’acqua della Polizia il figlio di Matteo Salvini.L’agente è stato convocato dal questore di Livorno che gli ha comunicato l’avviamento della procedura. Al momento non sarebbe stata fatta ancora nessuna proposta di sanzione, avverso la quale ...

Dybala Juventus - svolta col PSG : l’agente della Joya incontra i parigini : Dybala Juventus – Potrebbero arrivare in giornata importanti novità sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ oggi l’entourage di Dybala incontrerà la dirigenza del Paris Saint Germain. Incontro decisivo per cercare di fare ulteriori passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il numero 10 bianconero in Francia. Dybala Juventus,verso il PSG? In caso di […] More