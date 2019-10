Turchia | la Germania blocca la vendita delle armi Autobomba esplode vicino alla prigione

Siria - Zingaretti : “L’Italia blocchi l’export di armi alla Turchia”. Germania ha già deciso : “Ad Ankara non le vendiamo più” : “Bisogna fermare l’invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia“. Nel giorno in cui anche la Germania – seguendo Olanda, Norvegia e Finlandia – annuncia lo stop alla vendita delle armi alla Turchia, il segretario dem Nicola Zingaretti ...

Siria - l’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Crisi siriana : Germania e Olanda sospendono la vendita di armi alla Turchia : alla condanna della comunità internazionale dopo l'invasione del nord della Siria da parte delle forze militari della Turchia stanno seguendo i primi fatti concreti da parte dei Paesi UE. Ieri l'Olanda ha annunciato la sospensione dell'esportazione di armi verso la Turchia, così da iniziare a smettere di rifornire l'arsenale delle forze armate di Erdogan. L'Olanda fino a questo momento ha fornito ad Ankara alcuni componenti per i sistemi ...

Volley femminile - Europei 2019 : la Bulgaria tenta l’impresa contro la Serbia. Polonia-Germania e Turchia-Olanda gli altri quarti : Oggi (4 settembre) è l’attesissima giornata dei quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. In programma quattro match: alle ore 16.00 tra Serbia-Bulgaria, alle ore 18 Italia-Russia, alle 18.30 Turchia-Olanda e alle ore 20.30 Polonia-Germania. Ci si attendono gare ricche di emozioni e colpi di scena. Senza ombra di dubbio la gara che, almeno sulla carta, sembra già essere segnata è quella tra le bulgare e le campionesse del ...

