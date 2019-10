Tumori | una sonda intercetta le metastasi più aggressive

Tumori : la combinazione immuno-oncologica segna una nuova era : La combinazione delle molecole immuno–terapiche rappresenta la nuova era contro il cancro. Il tumore del polmone è la terza neoplasia, dopo melanoma e rene, in cui la combinazione nivolumab e ipilimumab ha dimostrato un’efficacia significativa in uno studio di fase 3: la sopravvivenza globale a lungo termine aumenta, le risposte sono maggiori e più durature, con un buon profilo di tollerabilità e una buona qualità di vita. In particolare, ...

Tumori - la prevenzione parte dall’alimentazione : “Una dieta sana previene fattori di rischio importanti” : Humanitas Salute sottolinea l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione dei Tumori. “Una ricerca recente condotta dall’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica ha messo in relazione i dati relativi ai consumi alimentari di oltre 471 mila europei arrivando alla conclusione che un tumore su tre possa essere prevenuto con l’alimentazione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Maria Chiara Tronconi, oncologa di ...

L’app Skin Vision rileva il 95% dei Tumori della pelle : considerata un valido strumento per una diagnosi precoce : Un team internazionale di ricercatori, che lavora all’Erasmus University Medical Center (Erasmus MC) nei Paesi Bassi, ha determinato che Skin Vision, la prima applicazione per il cancro della pelle con marchio CE e basata su ampi test clinici, ha una sensibilità del 95,1% nel rilevare le più comuni forme di tumore della pelle. La ricerca, pubblicata su Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), ha valutato la ...

Tumori - Torino : innovativa biopsia salva un paziente da una diagnosi errata : Si è riaccesa una speranza per un paziente torinese grazie ad una nuova tecnica diagnostica messa a punto dalla Chirurgia toracica universitaria dell’ospedale Molinette di Torino. La procedura prevede una biopsia chirurgica toracica minimamente invasiva con un tracciante a fluorescenza. “Quest’ultimo – sottolinea l’ospedale Molinette – ha permesso di giungere alla corretta diagnosi, un linfoma del mediastino ...

Mesotelioma : dalla natura una nuova arma contro uno dei Tumori più rari : Ha origine in una candida rosa di campo una nuova potenziale arma contro il Mesotelioma, tumore raro e molto aggressivo che colpisce principalmente i foglietti della pleura polmonare e che rappresenta una patologia occupazionale correlata all’esposizione alle fibre d’amianto. Il gruppo di ricerca dell‘Istituto Nazionale tumori Regina Elena (Ire), coordinato da Sabrina Strano e Giovanni Blandino del laboratorio di Oncogenomica ...

Cancro - l’assenza di gravità uccide i Tumori : dallo spazio speranze per una cura : Due scienziati australiani hanno osservato che le cellule tumorali di quattro forme aggressive di Cancro vengono uccise dalla microgravità. In un esperimento l'80-90 percento delle cellule malate è stato eliminato dopo un'esposizione di 24 ore. Il prossimo anno invieranno campioni sulla Stazione Spaziale Internazionale per confermare i risultati. Si tratterà del primo esperimento australiano sulla ISS.Continua a leggere