Triathlon | Campionati Italiani 2019 | Michele Sarzilla è il nuovo campione | negli Under 23

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Prosegue il magic moment di. Dopo aver conquistato il titolo italiano diolimpico no-draft e di duathlon classico, l’atleta bergamasco ha fatto suoi anche idiOlimpico Assoluti di Cervia, in provincia di Ravenna., del RaschianiPavese, conquista la maglia tricolore con il tempo complessivo di 1:45.20 (16:501.5 chilometri della parte di nuoto, 56:02 nei 40 chilometri in bici e 30:58 nella sezione di 10 chilometri di corsa) precedendo per 25 secondi Luca Facchinetti (707), alla sua ultima gara e in lacrime sul traguardo, e per 55 secondi Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri). Quarta posizione per Andrea Secchiero a 1:17, quinta per Nicola Azzano a 1:19, sesta per Massimo De Ponti a 1:29, settima per Valerio Patanè a 1:49, ottava per Valerio Cattabriga a 2.00, nona per Federico ...

