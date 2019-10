Tragedia sulle Alpi | caso archiviato da un magistrato svizzero

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) La magistratura svizzera hal’inchiesta sulladel 30 aprile 2018 nella zona della Pigne d’Arolla, dove erano morti sette scinisti, di cui sei italiani. Si erano persi nella bufera e avevano passato la notte al gelo a 3.270 metri di quota, lungo l’itinerario di scinismo ‘Haute Route’ dal Monte Bianco al Cervino. Per il ministero pubblico del Canton Vallese “nessuna responsabilita’ penale e’ imputabile a un individuo vivente”: il 27 agosto scorso aveva gia’ annunciato di voler archiviare ile l’8 ottobre sono scaduti i termini concessi alle parti per richiedere l’acquisizione di nuovi mezzi di prova. Contro l’archiviazione e’ ancora possibile ricorrere al tribunale cantonale. Le vittime sono la guidana comasca Mario Castiglioni (59), capocomitiva, la moglie di origine ...

