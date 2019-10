Traffico Roma del 12-10-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 16 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA AL GIANICOLENSE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNIALTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI E DOMANI DALLE 9 ALLE 18 ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE IN CORSO LA 36 ESIMA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 15 : 30 : Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA AL GIANICOLENSE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNIALTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI E DOMANI DALLE 9 ALLE 18 ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE IN CORSO LA 36 ESIMA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TOR BELLA MONACA E VIA TUSCOLANA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNALTI INE NTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico NELLE DUE ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 13 : 30 : UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TOR BELLA MONACA E VIA TUSCOLANA CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNALTI INE NTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico NELLE DUE ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ABNUALRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E L’USCITA PER Roma SUD RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DA Roma DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TANGENZIALE TRA SAN LAORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI ANCHE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE IN SASSIA ALTEZZA BORGO SANTO SPIRITO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ABNUALRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E L’USCITA PER Roma SUD RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DA Roma DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TANGENZIALE TRA SAN LAORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI ANCHE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE IN SASSIA ALTEZZA BORGO SANTO SPIRITO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 10 : 30 : REGOLARE IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 09 : 30 : REGOLARE IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 09 : 00 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN PIAZZA MANFREDO FANTI INCROCIO CON VIA CALTO CATTANEO REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI DALLE 8:30 ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 08 : 30 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN PIAZZA MANFREDO FANTI INCROCIO CON VIA CALTO CATTANEO REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI DALLE 8:30 ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN ...

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 07 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALTEZZA SVINCOLO NOMENTANA VERSO LA SALARIA . ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA BOCCEA ALTEZZA VIA DI VAL CANNUTA OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL. FINO ALLE 5:30, DALLE 8:30 ALLE 17,00 DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 20 : 00 : INELLE VICINANZE DEL VATICANO SEMPRE CHIUSA, PER LAVORI URGENTI, VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE DELLA ZONA IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19 : 30 : IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST Traffico ...

Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19 : 00 : IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA., CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SANT’AGATONE PAPA IN PROSSIMITÀ DI LARGO ORESTE GIORGI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A ...