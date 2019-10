Traffico Roma del 12-10-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019)INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA AL GIANICOLENSE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNIALTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI E DOMANI DALLE 9 ALLE 18 ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE IN CORSO LA 36 ESIMA EDIZIONE DEL “IL MEGLIO DI MILLENIUM” EVENTO DEDICATO AD AUTO, MOTO E RICAMBI D’EPOCA POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLE ZONE CIRCOSTANTI IN CENTRO FINO ALLE 18 MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL PERCORSO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE PREVISTE DEVIAZIONI ANCHE PER 23 LINEE DI BUS IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA PREVISTE ULTERIORI DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO ...

