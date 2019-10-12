romadailynews : Traffico Roma del 12-10-2019 ore 11:30: SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO… - PendolariRMNord : RT @Shamael73: @InfoAtac 53 minuti di attesa. Ora è chiaro perché a Roma esiste un problema di traffico e inquinamento, la macchina privata… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-10-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 10 : 30 : REGOLARE IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 09 : 30 : REGOLARE IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 09 : 00 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN PIAZZA MANFREDO FANTI INCROCIO CON VIA CALTO CATTANEO REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI DALLE 8:30 ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 08 : 30 : PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO IN PIAZZA MANFREDO FANTI INCROCIO CON VIA CALTO CATTANEO REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I COLLEGAMENTI REGIONALI DALLE 8:30 ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00. E SEMPRE IN ...
Traffico Roma del 12-10-2019 ore 07 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALTEZZA SVINCOLO NOMENTANA VERSO LA SALARIA . ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SU VIA BOCCEA ALTEZZA VIA DI VAL CANNUTA OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL. FINO ALLE 5:30, DALLE 8:30 ALLE 17,00 DALLE 20 A FINE SERVIZIO. GARANTITE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 20 : 00 : INELLE VICINANZE DEL VATICANO SEMPRE CHIUSA, PER LAVORI URGENTI, VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE DELLA ZONA IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19 : 30 : IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST Traffico ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19 : 00 : IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA., CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SANT’AGATONE PAPA IN PROSSIMITÀ DI LARGO ORESTE GIORGI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18 : 30 : IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL Traffico PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA., CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA SANT’AGATONE PAPA IN PROSSIMITÀ DI LARGO ORESTE GIORGI: INEVITABILI I RALLENTAMENTI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 18 : 00 : ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ. NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: IL Traffico È DEVIATO SU VIA DELLA TRASPONTINA, CON RIPERCUSSIONI IN PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI. INOLTRE, DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN Via Sant’Agatone PapaIN Prossimità DI Largo ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, DAL BIVIO DELL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA, VERSO IL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, DA VIA ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 17 : 00 : ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ. CODE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE VIGNE. INCIDENTE ANCHE IN ZONA TOR DI VALLE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI DECIMA: CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CITTÀ A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO. NELLE VICINANZE DEL VATICANO, CHIUSA PER VORAGINE VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 16 : 30 : SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà. A Roma NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 15 : 30 : SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTà. A Roma NORD CODE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA FLAMINIA NUOVA; INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIALE MARCONI, DALLA VIA OSTIENSE SINO A LUNGOTEVERE SAN PAOLO, E SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TRULLO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA CASETTA ...
Traffico Roma del 11-10-2019 ore 14 : 30 : SONO DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE: ALL’AURELIO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIA ANASTASIO II IN DIREZIONE DI VIA CIPRO. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN ZONA FORO ITALICO IN PIAZZA LAURO DE BOSIS, E SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI VIA ORESTE SALOMONE. SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI PER IL Traffico INTENSO DALLA NOMENTANA SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24, VERSO SAN GIOVANNI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...