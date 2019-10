Tiro a volo | World Cup Final Al Ain 2019 | Alessia Iezzi è terza nel trap Vince

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Jessica Rossi e Alessia Iezzi centrano la finale di trap femminile : Inizia subito bene il sabato del Tiro a volo italiano alle World Cup Final 2019 di Tiro a volo, in quel di Al Ain. Negli Emirati Arabi infatti Jessica Rossi e Alessia Iezzi hanno staccato il pass per la Finale di trap femminile, che inizierà fra poco meno di mezz’ora (h 10.30 italiane). La campionessa olimpica di Londra 2012 sbriciolando 121 dei 125 piattelli a disposizione (24-23-25 ieri, 25-24 oggi) sarà nell’atto conclusivo a sei ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Cainero e Bacosi inseguono il trio statunitense nello skeet femminile : Dominio totale a “Stelle e Strisce”. Dopo il primo turno di qualificazione nello skeet femminile, sono gli Stati Uniti a fare la voce grossa nelle World Cup Final 2019 di Tiro a volo. Il trio formato da Caitilin Connor, Kimberly Rhode e Amber English guarda tutte le altre quattordici partecipanti al contest dall’alto verso il basso: le prime due sono in testa a pari merito a quota 74/75, mentre la terza le insegue a quota 72/75 ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Cassandro e Rossetti sono strepitosi! Azzurri in testa nello skeet maschile : skeet maschile azzurro di assoluta eccellenza alle World Cup Final 2019 di Tiro a volo in corso di svolgimento ad Al Ain. Dopo il primo turno di qualificazione a comandare la classifica del concorso vi sono Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, entrambi primi a quota 75/75, in compagnia dell’atleta della Repubblica Ceca Jakub Tomecek. Davvero straordinaria la prova degli Azzurri che non hanno sbagliato nulla facendo capire a tutti sin ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : De Filippis è settimo nel trap maschile dopo il primo round di qualificazione : Da Al Ain, dove sono in corso di svolgimento le World Cup Final 2019, arrivano notizie contrastanti per i colori italiani. Nel trap maschile infatti, dopo il primo turno eliminatorio che vedeva i diciassette atleti in pedana misurarsi su 75 piattelli, l’Italia è in piena corsa per la Finale con Mauro De Filippis, attualmente settimo, mentre paga leggermente dazio con Simone Lorenzo Prosperi, installatosi in 13a posizione. Il pugliese ha ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Jessica Rossi è quarta nel trap femminile dopo il primo turno di qualifiche : Sono ufficialmente iniziate le World Cup Final 2019 di Tiro a volo in quel di Al Ain. Nell’impianto degli Emirati Arabi Uniti, oggi tutte e quattro le specialità olimpiche in programma erano alle prese con il primo turno di qualificazione da 75 piattelli. Andiamo a vedere, in questo caso, come sono andate le cose nel trap femminile. A guidare il gruppo, costituto in totale da diciassette atlete, sono l’australiana Laetisha Scanlan e ...

Tiro a volo - World Cup Final 2019 : Al Ain è pronta alla battaglia per le Sfere di Cristallo : Fuoco alle polveri: si torna in pedana. Dal campo di Tiro di Al Ain, negli Emirati Arabi, è tempo di tornare a sbriciolare piattelli per l’appuntamento conclusivo della stagione internazionale del Tiro a volo, quello dove solo i migliori shooters degli ultimi dodici mesi sono stati invitati: le World Cup Final 2019. In ballo ci sono tanti punti nei ranking delle varie specialità (utili per l’eventuale qualificazione olimpica a Tokyo ...

Francesca Piccinini a Verissimo : "Mi riTiro dalla pallavolo" : Francesca Piccinini dice addio alla pallavolo. "Sono qui per annunciare che non giocherò più a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni", ha dichiarato la campionessa ormai 40enne nello studio di Verissimo (in onda sabato 21 settembre alle ore 16).A Silvia Toffanin la Piccinini ha raccontato le ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : il titolo del Mixed Team di skeet va alla Russia : Risuona l’inno russo a Lonato del Garda, dove è in corso di svolgimento l’ultima giornata degli Europei 2019 di Tiro a volo. Il merito è della coppia formata da Zilia Batyrshina e Nikolay Teplyy, che si è imposta nel concorso di Mixed Team di skeet. Sbriciolando 38 dei 40 piattelli a disposizione nel gold medal match, i due sono riusciti a superare brillantemente l’opposizione offerta dal duo francese costituito da Lucie ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nel Mixed Team di Skeet - saranno Russia e Francia a giocarsi l’oro : Sono in dirittura d’arrivo gli Europei 2019 di Tiro a volo, in quel di Lonato del Garda che oggi vivono l’ultima giornata di gare. Il programma prevede che a esibirsi sulle pedane del Trap di Concaverde fossero Mixed Team dello Skeet. A livello senior si è tenuto, fra la mattinata e il primo pomeriggio, il round eliminatorio che ha “consegnato” agli archivi i seguenti esiti: nella finale per il bronzo, che scatterà alle ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nello skeet misto junior azzurrini fuori dalla finale : Si è appena concluso lo shoot-off che ha completato le eliminatorie dello skeet misto junior agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: azzurrini fuori dalla lotta per le medaglie, con Italia 2 di Giada Longhi ed Andrea Lapucci ottava a quota 137 (ma ad un piattello dallo spareggio per la finale per il bronzo) ed Italia 1 di Sara Bongini ed Andrea Galardini decima con 129. Le eliminatorie sono vinte da Germania 1, ...

Tiro a volo - Europei 2019 : nelle gare a squadre dello skeet arriva l’oro di Bacosi-Cainero-Scocchetti : L’Italia conquista una medaglia d’oro nelle gare a squadre dello skeet agli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: primeggiano le azzurre nella categoria senior (Diana Bacosi-Chiara Cainero-Simona Scocchetti), mentre si fermano ai piedi del podio le azzurrine tra le juniores. Fuori ai quarti gli uomini, sia tra i seniores che tra gli juniores. Di seguito tutti i risultati odierni: skeet ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : nello skeet maschile junior si impone il russo Aleksandr Ivanov : Va in archivio anche la finale dello skeet maschile junior degli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: senza azzurrini al via dell’ultimo atto, si impone il russo Aleksandr Ivanov, che in un serrato testa a testa conclusivo, supera per 54-53 il cipriota Sotiris Andreou. Terzo gradino del podio per un altro cipriota, Petros Englezoudis, medaglia di bronzo dopo essere stato eliminato a quota 43/50, ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Cassandro chiude al secondo posto la finale dello skeet lasciando l’oro a Tomececk allo shoot off : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.54 Dalle 18 circa, al via la finale juniores, dove però non ci saranno italiani al via. 17.51 Errore di Cassandro purtroppo, l’oro va all’atleta della Repubblica Ceca Tomececk! Lo shoot off premia il rivale dell’azzurro con lo score di 12-11. 17.50 10-10. 17.49 Si va sull’8-8. 17.49 6-6, si prosegue… 17.48 Per ora vanno entrambi a segno, non si rompe la ...