Thailandia | in carcere a Bangkok italiano accusato di furto | “In una cella di 50 mq con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Si trova in undi, in unadi circa 50 metri quadrati con altri 60 detenuti, in attesa di un intervento da parte delle istituzioni. È quello che sta accadendo a Gianluca Bilardelli, un 19enne piacentino che, atterrato all’aeroporto della capitale thailandese lo scorso 29 agosto, è stato arrestato dalle autorità locali con l’accusa di aver derubato la moglie di un generale della sua valigia, durante un precedente viaggio. “Chiedo perdono a tutti. Sono disperato, non ce la faccio più”. Sono le parole di Gianluca in una videochiamata che solo dopo diversi giorni gli hanno concesso di fare alla famiglia e nella quale descrive le sue condizioni. Sullo schermo filmato dal padre durante la telefonata, appare evidentemente dimagrito e sciupato, con i capelli rasati. Si scusa con il padre per quello che è successo e chiede notizie su quello che dice l’ambasciata, alla quale ...

