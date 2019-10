Terremoto : Salvini - ‘ricostruzione ferma in Umbria ma soldi per alberghi arrivano’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – Da tre anni la ricostruzione in Umbria è ferma “però qualcuno i milioni di euro se li è presi per sistemare i suoi alberghi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Giano dell’Umbria. L'articolo Terremoto: Salvini, ‘ricostruzione ferma in Umbria ma soldi per alberghi arrivano’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Raffaele Volpi al Copasir - retroscena sul leghista : "Contatti M5s-Salvini". Terremoto : Conte vede il complotto : Il centrodestra converge su Raffaele Volpi. Sarà il leghista di lungo corso ed ex sottosegretario alla Difesa nel primo governo Conte il prossimo presidente del Copasir, poltrona che spetta alle opposizioni dopo il cambio di maggioranza e la "promozione" del dem Lorenzo Guerini a ministro della Dife

**Terremoto : Salvini - ‘Conte avvocato popolo lo tiene a distanza’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Che vergogna, quello che si era professato avvocato del popolo che è andato a visitare le zone terremotate, tenendo i terremotati fuori da un recinto, fuori dalle transenne: sono l’avvocato del popolo ma il polo mi fa un po’ schifo, stia a distanza il popolo”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo **Terremoto: Salvini, ‘Conte avvocato ...

Matteo Salvini - partita la campagna acquisti. "Perché no?". Un Terremoto in parlamento - frana Conte : Lotta dura al governo Conte, in piazza e in parlamento. Matteo Salvini prepara già le contromosse tra Camera e Senato per rosicchiare voti decisivi a Pd e M5s. Una "campagna-acquisti", la definisce il Corriere della Sera, che punta a rinforzare la Lega e indebolire la maggioranza, stravolgendo gli e