Terremoto | nuova scossa in Centro Italia MAPPE e DATI

Nuova scossa di terremoto questa mattina nel nordest del Pakistan: l'evento, di magnitudo 4.4, è stato avvertito dalla popolazione, in ansia dopo la forte scossa che martedì ha causato 38 morti e centinaia di feriti. A Mirpur la popolazione si è precipitata in strada in preda al panico.

nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata sulle montagne di Ascoli Piceno. L'epiCentro è stato localizzato a Montemonaco, mentre l'ipoCentro a 66.3 Km di profondità. La scossa si è verificata alle 18:03.

Un terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 00:12 UTC dall'Istituto geofisico statunitense USGS al largo di Porto Rico: l'epicentro del sisma è stato localizzato a 65 km a nord da San Antonio (Aguadilla), a 12 km di profondità. Nella stessa area ieri era stato registrato un altro evento, magnitudo 6, che non ha causato danni.

Albania - nuova forte scossa di Terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L'epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l'ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.

Sciame sismico in Sicilia - nuova scossa di Terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2.

Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Nuova Zelanda. La scossa, di magnitudo 5.6, si è verificata alle ore 16:23 (ora italiana). Il sisma è stato localizzato nel distretto di Whakatane District. L'epicentro è stato localizzato sulla terraferma come si evince dalle mappe: si temono danni.

Nuova forte scossa di Terremoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Terremoto Centro Italia - Accumoli ha una nuova scuola ma non gli alunni : “Consegnata in ritardo - i bambini sono stati iscritti altrove” : La scuola c’è ma mancano gli alunni. È quello che accade ad Accumoli, 616 abitanti in provincia di Rieti. La procedura d’urgenza dopo il Terremoto e la consegna dell’impianto prevista per il 2017 non sono state rispettate e così le famiglie hanno deciso di iscrivere i figli altrove, lasciando di fatto la scuola chiusa. Ancora non è stata inaugurata, ma è già certo che i 22 bambini di Accumoli non ci sono più. E quindi sarà impossibile tra ...

Trema il Centro Italia dove nelle ultime ore si stanno registrando diversi microsismi. Pochi minuti fa, alle 15:55, si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 con epiCentro a Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto ipoCentro a soli 11 Km di profondità. Negli ultimi giorni sono svariate le scosse di Terremoto registrate in Centro Italia, dove non si è ancora arrestato lo sciame sismico in corso ormai da tre anni, quando ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 15:18. Il sisma ha avuto epiCentro a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l'ipoCentro a 12.3 Km di profondità.

??Terremoto - nuova scossa di 3.6 a Forlì dopo la mezzanotte : Terremoto, due scosse piuttosto forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 18.52 e alle 18.54 in Emilia-Romagna. L'istituto ha comunicato una magnitudo...