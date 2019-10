Terremoto nell' Aquilano | sentito chiaramente anche ad Amatrice e Pizzoli

Geologi nelle scuole divulgare i corretti comportamenti in caso di Terremoto - frane o alluvioni : “Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da ...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa: l'epicentro è stato localizzato tra Milazzo e Lipari, mentre l'ipocentro a 197 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 16:11.

Terremoto in Calabria - forte scossa di magnitudo 4.0 nella zona di Catanzaro : scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nella mattinata di lunedì 7 ottobre in Calabria. Il Terremoto è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8.11 nella provincia di Catanzaro. Decine le segnalazioni sui social: il sisma è stato avvertito in molte zone della regione.Continua a leggere

Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E' stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall'Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km.

Terremoto Albania : l’Italia manda 13 tonnellate di aiuti dopo il sisma : A seguito del Terremoto che ha recentemente colpito l’Albania, la Farnesina ha coordinato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, una spedizione umanitaria della Cooperazione Italiana nel quadro del meccanismo di risposta di emergenza attivato dall’Unione Europea. Lo riferisce la Farnesina, spiegando che la donazione italiana è composta da una fornitura di oltre 13 tonnellate di beni di prima emergenza (tende, coperte, ...

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...

Cile - forte Terremoto nella città di Consitucion : Marco Della Corte Scossa di terremoto di intensità pari a 6.6, l'epicentro è stato individuato a 66 km dalla città di Constitucion: al momento non è stato diramato un allarme tsunami Una fortissima scossa di terremoto avvertita in mare ha sconvolto il Cile alle 12:57 locali (17:57 italiane) del 29 settemnbre 2019. L'intensita, rilevata dallo US Geological Survey, è stata pari a 6.6. In verità, una prima magnitudo è stata fissata in ...

Violenta scossa di Terremoto in Cile : avvertita anche nella capitale Santiago : Una Violenta scossa tellurica si è verificata poco fa, esattamente alle ore 17.57, (italiane) in Cile.? Il sisma, di magnitudo 6.8/7.0 (dato da confermare) sulla scala Richter dalle prime...

Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali. La scossa è stata avvertita sino alla provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale. L'epicentro è stato localizzato in mare, nel distretto di Pondaguitan, vicino al confine con l'Indonesia, mentre l'ipocentro è di 76.1 Km di profondità. Non c'è nessun rischio tsunami.

Il bilancio del forte terremoto che ha colpito le isole Molucche, in Indonesia, distruggendo case e provocando frane, è salito ad almeno 20 morti e 100 feriti in Indonesia: lo ha reso noto il portavoce dell'agenzia nazionale per i disastri, Agus Wibowo, precisando che oltre 2mila persone sono state evacuate.

Marche : moderata scossa di Terremoto nell'ascolano a gran profondita' : Una scossa di terremoto dii moderata entità è stata registrata nelle Marche meridionali e precisamente sui Monti Sibillini, oggi 25 settembre 2019, precisamente alle 18.03. Stando ai dati giunti...

Morto Walter Nicoletti - allenatore di periferia : da Empoli a Cesena - sfiorò la B col Gualdo nell’anno del Terremoto che sconvolse l’Umbria : Uno specialista di categoria e di periferia, capace di costruire squadre solide ma sempre votate al divertimento. Sarà per questo che in tutte le città, tante, in cui si è ritrovato ad allenare – dalla sua Romagna alla Toscana, fino alla Puglia e alla Sicilia – il ricordo di Walter Nicoletti è sempre positivo. Nicoletti è Morto nella notte a Rimini, dopo una lunga malattia che lo aveva privato dei baffi, segno di riconoscimento ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...