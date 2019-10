Terremoto Giappone | scossa di magnitudo 5 | 7 a Tokyo in allerta per il tifone

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unadi5,7 ha colpito la prefetturase di Chiba, che include la periferia orientale die la penisola rurale di Boso, nella regione di Kanto. Lo riferisce l’agenzia di meteorologia del. Nessun altra informazione e’ disponibile al momento. La zona e’ in stato di allarme per l’arrivo delHagibis. L'articolodi5,7 ainper ilMeteo Web.

MgMidu : Il tifone #Hagibis arriva in Giappone, nel mentre alle 11:21 c'è stato anche un terremoto di forza 5,3. La mia soli… - yanaghieJG : Ciao a tutti gli italiani che viaggiano in Giappone. Quando volete sapere come vanno il #tifone e il #terremoto in… - otayurio_ : @bakuspoon a quanto ho capito in alcune zone del Giappone è stato trasmesso, in altre no causa tifone (e ora anche… -