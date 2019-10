Terremoto di magnitudo 3 1 in provincia dell'Aquila

Terremoto magnitudo 3.1 a L’Aquila : scossa avvertita dalla popolazione ma nessun danno : La scossa è stata registrata a Capitignano, in provincia de L'Aquila e non lontano da Amarice, città distrutta dal Terremoto del 24 agosto del 2016. Il sisma non ha causato danni ma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Segnalazioni giunte principalmente da L’Aquila, Montereale, Pizzoli, Scoppito.Continua a leggere

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5 - 7 a Tokyo in allerta per il tifone : Una scossa di Terremoto magnitudo 5,7 ha colpito la prefettura Giapponese di Chiba, che include la periferia orientale di Tokyo e la penisola rurale di Boso, nella regione di Kanto. Lo riferisce l’agenzia di meteorologia del Giappone. Nessun altra informazione e’ disponibile al momento. La zona e’ in stato di allarme per l’arrivo del tifone Hagibis. L'articolo Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 5,7 a Tokyo in allerta ...

Terremoto a Catanzaro - scossa di magnitudo 4.0 : evacuate scuole : Una scossa di Terremoto è stata registrata stamattina a pochi chilometri da Catanzaro, in Calabria. Il sisma, di magnitudo 4.0, è stato localizzato nel comune di Caraffa di Catanzaro a una profondità di 27 km. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici, a titolo cautelativo, sono stati fatti evacuare anche perché la scossa ha suscitato molta paura.

Terremoto Napoli - scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km. L'articolo Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto in Bosnia : scossa magnitudo 3 nel nord : Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata nella notte, alle 01:52 ora italiana, nel nordest della Bosnia-Erzegovina. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km est da Mramor a una profondità di circa 10 km (dati EMSC). Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3 nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...