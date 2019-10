Fonte : blogo

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un imprenditore agricolo di, in provincia di Latina, è statoieri in flagranza di reato mentre minacciava iagricoli impiegati sui suoi terreni con armi da fuoco per spingerli adi più.Le indagini erano state avviate dopo le denunce di cinqueche avevano deciso di licenziarsi dopo i trattamenti subiti dal, che ora deve rispondere ad una serie di pesanti accuse: sfruttamento del lavoro, minaccia aggravata con l’utilizzo di un fucile a pompa, lesioni personali, detenzione abusiva di munizionamento e omessa denuncia di materie esplodenti.Alessandro Gargiulo, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbe costrettoagricoli di origine indiana asui campi in condizioni disumane e, anche grazie al controllo di altri caporali che si occupavano di effettuare sorveglianza, arrivava quotidianamente a minacciarli con ...

BlogNews_it : Terracina, spari verso i braccianti per farli lavorare di più: arrestato 35enne - NovaDemocratia : Terracina, sparava verso i braccianti per farli lavorare: arrestato imprenditore agricolo. #novademocratia #italia… - joselitacapponi : RT @LatinaQTW: Terracina, spari sui braccianti per farli lavorare di più: prevista manifestazione unitaria -