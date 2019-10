Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019)va verso i suoiperdi più.ieri dagli agenti del Commissariato diun imprenditore agricolo 35enne. Le indagini avrebbero accertato che i lavoratori sono stati ripetutamente minacciati dall’uomo che ha ancheto colpi verso di loro per spronarli ad accelerare la raccolta e la lavorazione dei prodotti.All’ennesimo licenziamento di uno dei suoi operai si è presentato all’alloggio deied ha fatto più volte fuocoalcuni di loro senza colpirli, anche puntando loro l’arma alla gola.

HuffPostItalia : Terracina, spara contro braccianti per farli lavorare di più: arrestato - repubblica : Spara sui braccianti per farli lavorare di più: arrestato imprenditore a Terracina - Lucia07129120 : RT @Sydwerehere: Spara ai braccianti per farli lavorare di più I braccianti sono indiani L’imprenditore italiano, italianissimo #Terracina -