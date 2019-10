Tennis | Corrado Barazzutti fiducioso sulle possibilità dell’Italia in Coppa Davis

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Non ci sono dubbi che l’Italia maschile delstia vivendo un momento molto positivo: otto giocatori nella top-100 e due in lizza per la top-10 e le Finals di Londra non sono riscontri da poco. Ecco che il capitano non giocatorepuò essere estremamentepensando a Madrid (Spagna) e alla fase finale diche andrà in scena nel suo nuovo formato dal 18 al 24 novembre. L’Italia, inserita nello stesso raggruppamento di Stati Uniti e Canada, può ambire al grande risultato, forte dell’ascesa di Matteo Berrettini, che quest’oggi disputerà la semifinale del Masters 1000 di Shanghai (Cina) contro il n.6 del mondo Alexander Zverev, e della costanza di Fabio Fognini, sempre un riferimento per il Bel Paese. La vittoria dell’Insalatiera manca dal 1976 esogna di poterla vincere, dopo averlo fatto da giocatore insieme ...

corrado_soldato : @francescatotolo @nonunadimeno Confrontarsi con quell* è come giocare a tennis con chi non sa buttare la palla oltr… -