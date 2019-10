Tante applicazioni infettate da virus scovate sul Google Play Store

Lenovo ThinkVision P44w-10 - il monitor curvo per chi usa Tante applicazioni contemporaneamente : Lenovo ThinkVision P44w-10 è il nuovo monitor curvo professionale indirizzato a chi necessita di un’area visiva molto estesa, per affiancare più applicazioni. Il pannello ha una diagonale utile di 43,4 pollici, nel formato 32:10, ossia molto allungato. Per rendere l’idea, usando questo supporto di visualizzazione si ha a disposizione la stessa area visiva che si ottiene affiancando due monitor da 24 pollici con rapporto di forma di ...