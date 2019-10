Tale e Quale Show il vincitore della puntata del 11 ottobre VIDEO

: Prosegue senza sosta su Rai 1 la messa in onda dellodi Carlo Conti, "". Venerdì 11 ottobre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 una nuova puntata delloin cui i concorrenti in gara hanno dovuto dare il meglio di sé, per aggiudicarsi la prima posizione in classifica. Posizione, che a fine puntata è stata conquistata daDeche ha imitato in maniera magistrale Vasco Rossi in 'Senza Parole'. ...