Superbike oggi | GP Argentina 2019 | orari superpole e gara-1 e come vederle in tv e

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il fine settimana del Gran Premio d’valevole per il Mondialeentra nel vivo quest’con lo svolgimento dellae di-1 in quel di San Juan Villicum, sede del 12° round della stagione per il campionato riservato alle moto derivate di serie. Con il titolo già assegnato aritmeticamente a Jonathan Rea con due tappe d’anticipo, si profila una sfida molto intrigante tra il cinque volte campione del mondo della Kawasaki e lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, subito molto rapido innelle prove libere del venerdì. Il sabato del Gran Premio d’sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed Eurosport a partire dalladelle ore 18.00 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati) ed Eurosport Player, mentre su TV8 sarà possibile seguire la diretta in chiaro di-1 alle ore ...

corsedimoto : SUPERBIKE ARGENTINA - Scatta oggi il round Mondiale in Sud America. In Supersport è lotta in famiglia Evan Bros Yam… - zazoomblog : Superbike oggi GP Argentina 2019: orari prove libere e come vederle in tv e streaming - #Superbike #Argentina #201… -