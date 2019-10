Successo per la prima proiezione di Cinema city : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Grande Successo a piazza Marina a Palermo per la prima proiezione di Cinema city, il festival del Cinema nelle piazze del centro storico, diretto da Carmelo Galati. In 500, in maggioranza ventenni e trentenni, hanno visto ‘Mery per Sempre”, a trent’anni dall’uscita nelle sale del 1989 e hanno applaudito il regista Marco Risi e alcuni attori del cast, che sono intervenuti prima ...

Serie A - le ultime dai campi : tante assenze per le Nazionali - Successo in amichevole del Verona : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano si preparano in vista dell’8^ giornata con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Si preannuncia un turno scoppiettante per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Ecco tutte le ultime dai campi. NAPOLI – Il Napoli ha dovuto rinunciare ai calciatori impegnati in Nazionale ...

Vasco entusiasta di Emma per il Successo in radio di Io Sono Bella : Vasco entusiasta di Emma per il successo radiofonico di Io Sono Bella. Il rocker di Zocca non nasconde il suo entusiasmo per la buona riuscita del brano che questa settimana ha conquistato la vetta delle classifiche radiofoniche. Il singolo è uscito il 6 settembre e si è fatto largo tra le chart in maniera graduale, fino a raggiungere la prima posizione in quest'ultima settimana così come ha dichiarato Vasco, che è autore del brano insieme ...

Beautiful/ Anticipazioni puntate del 12 e 11 ottobre : grande Successo per Steffy : Beautiful, Anticipazioni puntate del 12 e 11 ottobre: Liam alle prese con le sue due famiglie, riuscirà a tenere insieme Steffy e Hope?

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis : «Complimenti a lei per il Successo del libro» : Il primo libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto (ma stavo meglio senza), è diventato subito un grande successo editoriale. A riconoscerlo è stato anche un importantissimo esponente della cultura e della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Anche se l’endorsement potrebbe sembrare un po’ di parte (Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, la trasmissione della moglie, Maria De Filippi), ...

Zorro Bernal conquista il GranPiemonte - primo Successo in Italia per il colombiano sulla montagna di Pantani : Nato lo stesso giorno del Pirata, Bernal conquista un grande successo proprio sulla montagna in cui Pantani compì nel 1999 una delle sue imprese più grandi Egan Bernal vince la 103ª edizione del GranPiemonte, tagliando in solitaria il traguardo piazzato nei pressi del Santuario di Oropa. Il colombiano non lascia scampo ai propri rivali, coronando al meglio il grandissimo lavoro del Team Ineos e centrando la vittoria numero 14 in carriera, ...

Giorgio Mastrota : Per colpa del Successo non sono stato un bravo marito per Natalia Estrada : “Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera di marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo devo ammetterlo”. Parola di Giorgio Mastrota che, ospite ieri di “Storie Italiane”, ha fatto pubblicamente mea culpa sul suo matrimonio naufragato con l'ex showgirl e attrice Natalia Estrada, con cui è stato sposato dal 1992 al 1998. Guardando commosso il filmato mandato in onda da Eleonora Daniele, con le immagini del ...

Il nuovo libro di Michelle Obama - una guida per il Successo - : Marina Lanzone L’11 novembre uscirà “Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice”, un compendio alla biografia precedente, con oltre 150 interrogativi e citazioni in pieno stile Obama "Becoming" è probabilmente il libro di memorie più venduto della storia dei tempi. Il sito Prima online parlava di 10 milioni di copie acquistate fino al mese di marzo 2019. Con questi numeri sembra impossibile eguagliare o superare questo ...

Chiesti quattro anni per peculato per Ingroia : cosa è Successo - secondo l’accusa : L’ex magistrato si sarebbe appropriato di indennità non dovute nel periodo in cui era liquidatore della società partecipata regionale 'Sicilia e-Servizi'. Le accuse riguardano pure i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. "Mi aspettavo un grazie e invece sono sotto processo", le prime parole di Ingroia.Continua a leggere

Successo Eurhop - 23mila litri di birra spillati e 25mila persone : Roma – Venticinque mila partecipanti, piu’ di 850 birre a rotazione su oltre 400 spine. 23 mila i litri spillati dagli oltre 150 produttori provenienti da 15 nazioni diverse. Acidule, ai frutti rossi, caffettose, frizzanti, senza schiuma, bio e addirittura con le formiche. Birrifici dagli States, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Estonia, Danimarca e chi piu’ ne ha piu’ ne metta. Tutto condito da un panorama italiano che ...

Giro di Lombardia 2019 : possibile testa a testa tra Vincenzo Nibali ed Egan Bernal! Scontro generazionale per il Successo : Di testa a testa tra Vincenzo Nibali, rappresentante di un’era ciclistica che si rifiuta di tramontare, ed Egan Bernal, alfiere di quella generazione di fenomeni (oltre a lui anche Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e tanti altri giovani di qualità come Sivakov o Hirschi) che ha letteralmente messo sottosopra il mondo del ciclismo quest’anno, non se ne sono visti poi molti negli anni. L’imminente Giro di ...

Pallavolo - World Cup – Terzo Successo per l’Italia : gli azzurri dominano l’Egitto : Terzo successo per l’Italia in World Cup: la Nazionale maschile di Pallavolo supera l’Egitto in 3 set Dopo il ko contro la Polonia, l’Italia torna a sorridere. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, gli azzurri tornano a vincere superando l’Egitto. Per i ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini è il Terzo successo della competizione dopo quelli ottenuti su Tunisia e Argentina. ...

Agrigento - grande Successo per il raduno delle fanfare [FOTO] : Lo scorso weekend Agrigento è stata piacevolmente invasa dai fanti piumati per il raduno interregionale del sud. Il raduno, che ha visto protagoniste numerose fanfare, ha avuto inizio il 4 ottobre ha coinvolto le varie associazioni provenienti dalla Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma anche la grande partecipazione di altre rappresentanze nel nord, come la fanfara “Tramonti-Crosta” di Lonate ...

NBA – Esordio super per Melli nel Successo Pelicans : e con un Zion Williamson così… : I Pelicans liquidano gli Hawks in preseason: 11 punti per Melli all’Esordio in NBA, 16 per l’attesissimo Zion Williamson I New Orleans Pelicans sono una delle squadre più interessanti in vista della prossima stagione NBA. L’Esordio in preseason di NOLA, orfana di Anthony Davis ma con uno Zion Williamson in più, è decisamente positivo: Atlanta Hawks liquidati 109-133. Best scorer della serata Jrue Holiday con 21 punti, prova più che ...