Strage in famiglia | uccide la moglie e due figlie e poi si suicida Le sue ultime parole

Strage di Kitzbuhel : giovane uccide la fidanzata e 4 famigliari : Strage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseStrage di Kitzbuehel: 5 persone ucciseCinque persone sono state uccise nella sera del 6 ottobre nella loro villetta di Kitzbuhel, la famosa stazione sciistica del Tirolo austriaco. Secondo le prime informazioni l’autore della Strage sarebbe un giovane che si è costituito all’alba ...

Strage in casa in Alabama - 14enne stermina la famiglia. E’ polemica sulle armi da fuoco : Li ha uccisi con grande freddezza, uno per uno, inseguendoli di stanza in stanza, sterminando l'intera famiglia. Una Strage che sconvolge l'America, anche perche' a premere il grilletto di una pistola calibro 9, regolarmente detenuta nell'abitazione, e' stato un ragazzino di 14 anni. Teatro della carneficina il villaggio rurale di Elkmont, nel nord dell'Alabama, al confine con il Tennessee, non piu' di 500 anime. La sera di lunedi' al numero di ...