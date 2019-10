Strage foggiano | agente si uccide dopo aver ammazzato la famiglia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) A Orta Nova, nel, un assistente capo della polizia penitenziaria hala moglie di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni. Successivamente l'uomo si è tolto la vita. Laè stata compiuta con l'arma d'ordinanza del capo. La cittadina pugliese è sotto shock.di Polizia Penitenziariamoglie e figlie e si toglie la vita Nella notte appena trascorsa di oggi 12 ottobre, intorno alle 2 del mattino in pieno centro a Orta Nova, Ciro Curcelli ha ucciso a colpi d'arma da fuoco sua moglie. L'uomo, un assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni, ha utilizzato la stessa arma, quella di ordinanza, per sparare anche alle sue due figlie. Successivamente ha telefonato ai Carabinieri per denunciare l'accaduto; all'arrivo delle forze dell'ordine, è stato ritrovato steso sul letto, in fin di vita. L'omicida è morto all'ospedale di Foggia, mentre per il ...

