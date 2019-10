Strage familiare nel foggiano | uomo uccide moglie | due figlie e si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Una terribile tragediasi è verificata la notte scorsa ad Orta Nova, nel, dove un agente assistente capo della Polizia Penitenziaria, Ciro Curcelli, 53 anni, ha ucciso sua, Teresa Santolupo, 54 anni, e le dueMiriana e Valentina, rispettivamente di 13 e 18 anni. Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, l'avrebbe compiuto il misfatto mentre le donne erano immerse nel sonno, e forse non si sono accorte di nulla. Tutto è accaduto intorno alle ore 2:00, quando Curcelli avrebbe caricato la sua pistola d'ordinanza, poi l'avrebbe puntata prima contro la consorte e poi sulle sue, facendo fuoco. A quel punto si sarebbe messo a letto, e proprio in quell'istante si è sparato un colpo d'arma da fuoco. Prima di fare questo sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri intorno alle ore 2:30, dicendo di aver compiuto l'azione criminosa. ...

