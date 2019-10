Storia del gas esilarante | la “nuova” droga che ha invaso Londra

Il giocatore più dominante della Storia del basket : Fu Wilt Chamberlain, che morì vent'anni fa dopo aver messo insieme record mai più sfiorati e aver costretto la NBA a cambiare diverse regole

Salvini e la Storia (falsa) del detenuto che ha morso l’orecchio di un agente : Matteo Salvini ha racontato sui social e in tv una bufala: la storia dell'aggressione a un agente della polizia penitenziaria da parte di un detenuto straniero sarebbe completamente inventata. In realtà, come ha chiarito sia il diretto interessato sia il sindacato di polizia Sappe, si è trattato di un incidente: l'ispettore è stato colpito accidentalmente in seguito al lancio di un fornello.Continua a leggere

Andrea Damante canta un inedito sul web : per i fan parla della Storia con Giulia De Lellis : Mentre Giulia De Lellis dichiara amore a Iannone con foto piuttosto particolari (in cui lui è coperto solo da emoticon a forma di cuore), i fan tornano ad associarla al suo più famoso ex: Andrea Damante. Il brano inedito che il dj ha pubblicato su Instagram alcune ore fa, secondo tanti altro non è che il racconto della travagliata storia con l'influencer, alla quale sembra chiedere di tornare tra le sue braccia. Il brano di Andrea che ha fatto ...

Atletica : Eliud Kipchoge nella Storia! A Vienna corre la distanza della maratona in meno di 2 ore! : Buona la seconda, Eliud Kipchoge e` entrato nella storia, ora e` leggenda; l’umano che diventa alieno con un’impresa da fantascienza! A Vienna (Austria) ha corso la distanza della maratona in 1h59’40″! Il fenomeno kenyano, oro olimpico in carica e gia` detentore del record mondiale di maratona (2h01’39’’), ha completato i famosi 42,195 Km in meno di due ore, mantenendo un ritmo di gara incredibile: 2’50” al Km. LA CRONACA ...

L’uomo del giorno - Nestor Sensini : lo straniero più presente nella Storia dell’Udinese : Roberto Nestor Sensini non ha bisogno di presentazioni. Difensore argentino di garra e personalità. 384 presenze in Serie A e soltanto 33 gialli, numeri ottimi per un centrale difensivo. Sensini era un calciatore corretto. Nato ad Arroyo Seco, in Argentina, il 12 ottobre del 1966, inizia la carriera nel Newell’s Old Boys; vince il campionato del 1988 e conquista la nazionale. Arriva in Italia l’anno dopo, insieme a Balbo, ...

Addio a Alexei Leonov - primo spacewalker della Storia : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Addio a Alexei Leonov, primo spacewalker della storia. Il cosmonauta sovietico è deceduto oggi all’età di 85 anni ed è stato il primo uomo al mondo ad aver effettuato, nel corso della sua missione Voskhod 2, il 18 marzo 1965, la prima passeggiata spaziale della storia. A darne notizia è l’Asi. “La notizia della morte del cosmonauta russo Alexei Leonov è davvero triste per il mondo ...

Addio ad Alexei Leonov - l’ESA ricorderà il primo spacewalker della Storia : È deceduto oggi all’età di 85 anni il cosmonauta sovietico Alexei Leonov il primo uomo al mondo ad aver effettuato, nel corso della sua missione Voskhod 2 il 18 marzo 1965, la prima attività extraveicolare della storia. Il Presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia nel ricordare la figura di Leonov ha commentato così: “La notizia della morte del cosmonauta russo Alexei Leonov è davvero triste per il mondo spaziale ...

Misano Classic Weekend – Torna in pista la Storia del motociclismo : A MWC tre giorni dedicati ai piloti e alle moto che hanno fatto la storia del motociclismo italiano. Attesa per la partenza dell’affascinante Campionato Europeo Endurance unica tappa in Italia. Domenica alle 11.00 la Cerimonia d’inaugurazione della via Simoncelli Al via oggi, venerdì 11 ottobre, la settima edizione del Misano Classic Weekend, l’evento dedicato alle moto che hanno fatto la storia del motociclismo e che chiude la stagione ...

Disintegration : il tono della Storia è ispirato a Firefly di Joss Whedon : Disintegration è in arrivo il prossimo anno ed è sviluppato da uno dei co-creatori di Halo. Il titolo propone una miscela unica di sparatutto ed elementi RTS. Nonostante abbia iniziato lo sviluppo come successore spirituale di Myth, il gioco ha anche un'altra influenza che potrebbe sorprendervi. In particolare, la sua storia è ispirata a un classico di culto di Joss Whedon.Parlando con il blog di PlayStation, il director Marcus Lehto ha ...

Salvini : Raggi dimettiti - gabbiani e topi come mostri della preiStoria : Roma – “Virginia fare il sindaco non e’ il tuo mestiere, sarai brava a fare altro ma fatti da parte perche’ Roma e i romani meritano di meglio, non la calamita’ naturale che, politicamente, ti sei dimostrata”. Cosi’ Matteo Salvini Tgcom24. “Roma ha il record per pedoni uccisi. Segnali sbiaditi- aggiunge- Roma e’ il biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Se nelle tv e sui giornali ...

Alan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo : "Sei lesbica per interessi - la Storia con Taylor Mega è finta" (video) : E' scontro, oggi, a 'Pomeriggio 5', tra Giorgia Caldarulo (vera o presunta fidanzata di Taylor Mega) e Alan Fiordelmondo. Il paparazzo, con tanto di prove, è ancora convinto che la liaison tra l'influencer e l'ex protagonista di 'Uomini e Donne' sia solo una trovata pubblicitaria per fini economici:prosegui la letturaAlan Fiordelmondo contro Giorgia Caldarulo: "Sei lesbica per interessi, la storia con Taylor Mega è finta" (video) pubblicato su ...

Curdi - una Storia di promesse - tradimenti e il sogno mai realizzato dell’indipendenza : “Non abbiamo amici - solo le montagne” : Per i Curdi, il ritiro degli Stati Uniti dal nord-est della Siria potrebbe segnare l’ennesimo abbandono. Ancora una volta, la storia si ripete: i Curdi si trovano a lottare per la sopravvivenza, mentre i loro “amici” tra le grandi potenze si fanno da parte e guardano. Un vecchio proverbio curdo riflette una storia fatta di delusioni e tradimenti: “Non abbiamo amici, solo le montagne”. Per i Curdi siriani, quest’ultimo brusco ...

John Lennon - la Storia delle sue canzoni più vere da Mother a Working Class Hero : John Lennon oggi avrebbe compiuto 79 anni, ma se n’è andato che ne aveva da poco festeggiati 40. Ciò nonostante, il patrimonio artistico che si è lasciato alle spalle è piuttosto consistente e lo diciamo mettendo completamente da parte la produzione con i Beatles, dimenticandoci del suo fervente attivismo pacifista e pure del gossip legato alla sua contestatissima compagna. Quello che ci interessa, qui, è che John ...

È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209 milioni di euro - la cifra più alta nella Storia del concorso : È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto aveva fatto vincere 209.160.441 euro, la cifra più alta nella storia del concorso. La schedina era stata emessa da un bar a Lodi, ma finora non era stata presentata alla