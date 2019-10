Stipendi | da Eni | Enel alla Juventus | la top ten delle società in Italia che pagano di

Giuseppe Conte contro Matteo Renzi : "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Lui ha uno Stipendi o consistente - ma..." : "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Giuseppe Conte , da Assisi, non porge l'altra guancia e anzi mena un colpo mortale a Matteo Renzi , che sulla carta è uno dei suoi "alleati". Tutti sanno che dopo la scissione dal Pd, il leader di Italia Viva ha di fatto il coltello dalla parte del manico e minaccia

Del Genio : “Campagna abbonamenti non decolla? Il club deve essere chiaro con i tifosi : gli Stipendi sono già al limite…” : Il parere di Del Genio sulla campagna abbonamenti Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli queste le sue dichiarazioni riguardo il mancato decollo della campagna abbonamenti del Napoli: “Non so come il Napoli ci arriverà alla sfida con la Sampdoria. Si torna dalle nazionali, poi c’è anche la sfida al Liverpool subito dopo e quindi credo vedremo 5-6 giocatori diversi. Campagna abbonamenti non ...