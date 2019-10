Spugna per lavare i piatti | cosa si annida dentro e il grosso rischio per la salute Ogni

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Se pensate che l'oggetto più sporco della casa sia il water, a smentirvi categoricamente interviene una ricerca pubblicata su Scientific Reports: in fatto di lerciume, nessun mobile o suppellettile eguaglierebbe laper. Tra gli innumerevoli agenti patogeni ospitati sulla sua superficie

borghi_claudio : E se lo dice lui... cari miei, scordatevi l'auto elettrica su larga scala, rimarrà un gadget per pochi originali.… - patripatty5 : RT @borghi_claudio: E se lo dice lui... cari miei, scordatevi l'auto elettrica su larga scala, rimarrà un gadget per pochi originali. ***… - SorryNs : RT @borghi_claudio: E se lo dice lui... cari miei, scordatevi l'auto elettrica su larga scala, rimarrà un gadget per pochi originali. ***… -