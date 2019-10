Sparatoria negli Stati Uniti | almeno 4 feriti Catturato l’assalitore

Fonte : fanpage

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un'altraha colpito gli. L'incidente si è verificato verso le 10, ora locale, di questa mattina presso una chiesa del New Hampshire dove era in corso il consuento inscontro mensile contro gli abusi domestici. Secondo i media americani ci sarebbero. L'assalitore è statodalle forze dell'ordine.

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti: preso l'autore dell'attacco a una chiesa pentecostale nel New Hampshire https://t.… - AdrianaTraversa : RT @IlPrimatoN: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti: preso l'autore dell'attacco a una chiesa pentecostale nel New Hampshire https://t.… - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti: preso l'autore dell'attacco a una chiesa pentecostale nel New Hampshire https://t.… -