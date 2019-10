Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è positivo che il ministro degli Esteri Luigi diabbia dichiarato di voler proporre nel prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri Ue di lunedì 14 ottobre un embargo alle forniture di armamenti verso la Turchia. Ma se la preoccupazione per l’impatto delle vendite diè vera occorre comunque iniziare da una sospensione immediata dei trasferimenti di natura militare da parte dell’. Una decisione che possiamo prendere da soli e subito”. E’ quanto si legge in una nota dellana per il. “Certamente -prosegue il comunicato- unodelle forniture dia livello di Unione europea avrebbe molta più efficacia e rilevanza di iniziative dei singoli Paesi, ma visti i tempi anche tecnici che serviranno per implementare una simile decisione -che dovrà essere approvata unanimemente da tutti ...

bancaetica : 'Stop ad armi italiane verso la #Turchia dopo inizio bombardamenti in #Siria'. Leggi il comunicato del 9 ottobre di… - aesse : Mobilitiamoci per difendere la rivoluzione delle donne della Siria del Nord Est! – Rete Jin - TV7Benevento : Siria: Rete disarmo, bene Di Maio ma stop armi può cominciare da Italia... -