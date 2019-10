Siria | la Germania sospende la vendita di armi alla Turchia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Laha deciso di fermare ladi. Ad annunciare il provvedimento è stato, nelle scorse ore, il Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. Anche la Lega Araba ha condannato l'offensiva turca definendola "una minaccia per la sicurezza nazionale e per la pace internazionale" ed ha annunciato"misure urgenti" volte a fronteggiare l'aggressione contro la, Ladice stop allediHeiko Maas, ministro degli Esteri tedesco ha dichiaratoBild am Sonntag, che lanon venderà più. In questo modo si vuole frenare l'operazione militare intrapresa nel nord-est della. Nel corso del 2018, la, ha acquistato da Berlinoper 240 milioni di euro e la decisione - che ricalca l'iniziativa olandese - rappresenta una forte presa di posizione. Solo ieri, il vicepremier olandese Hugo de Jonge ...

