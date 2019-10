Silent Hill | Konami annuncia un nuovo progetto a tema | ma i fan non saranno felici

P.T. : un video svela nuovi segreti nascosti nella terrificante demo di Silent Hills : Altri segreti nascosti nella demo P.T. sono stati rivelati in un nuovo video.Lance McDonald ha già lavorato per prendere il controllo della telecamera in P.T. e dopo esserci riuscito, ha pubblicato un nuovo video che mostrava alcuni segreti della demo.Nel suo video precedente, ha mostrato come Lisa è sempre dietro di noi. Ora, l'utente ci offre uno sguardo migliore a Lisa e ha persino scoperto alcuni contenuti tagliati.Leggi altro...

Silent Hill non è morto - Konami fa sognare i fan : la serie ha futuro? : Ci sono stati anni in cui il genere horror, videoludicamente parlando, andava forte, parecchio forte: il binomio Silent Hill e Resident Evil è stato in grado di foraggiare gli utenti in cerca di brividi digitali per anni e anni, con i due gameplay che andavano a stuzzicare in maniera diversa le voglie survival di una community sempre affamata di novità. Dal “fuggi senza voltarti” del primo al “prova a reagire, ma non troppo” del secondo, ogni ...