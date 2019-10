Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Ha preso il via ilche porterà alla realizzazione delintegrato, il sistema centralizzato di condivisione e prenotazione dell’offerta delle prestazioni sanitarie che punta a supera gli attuali limiti territoriali attraverso la cooperazione tra i Centr

GDS_it : #Prenotazioni di #visite ed #esami, in #Sicilia al via il #SovraCup - TV7Benevento : Sicilia: prenotazioni visite, al via il percorso Sovracup (2)... - TV7Benevento : Sicilia: prenotazioni visite, al via il percorso Sovracup... -