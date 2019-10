Sicilia | prenotazioni visite | al via il percorso Sovracup 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) (AdnKronos) - Tra le novità più significative introdotte dalc’è l’interfaccia web: un portale che permetterà a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle prestazioni (dagli operatori Cup locali ai medici di Medicina generale, dai farmacisti e ovviamente al cittadino stesso)

