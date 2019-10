Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Gianlucae gli altri presenti all’hoteldi Mosca avevano un rapporto diretto con undi una società dell’Eni. Lo sostiene il settimanale l’Espresso, pubblicando documenti inediti che aggiungono un nuovo pezzo alla storia dei presunti fondi russi per finanziare la campagna elettorale della Lega. Una vicenda oggetto di un’inchiesta della procura di Milano, che indaga per corruzione internazionale. La storia è ricostruita dall’ormai noto audio pubblicato da Buzzfeed. Il 18 ottobre 2018 all’hotelci sono sei persone: tre russi, tutti legati al mondo di Vladimir Putin. E tre italiani:, l’uomo di Matteo Salvini per gli affari a Mosca, l’avvocato Gianlucae il consulente finanziario Francesco Vannucci. I tre italiani sono oggi indagati per corruzione internazionale. I sei discutono di una compravendita di ...

fattoquotidiano : Savoini, l’Espresso: “La banca di Meranda e dell’hotel Metropol garantita da un manager dell’Eni citato nell’inchie… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Savoini, l’Espresso: “La banca di Meranda e dell’hotel Metropol garantita da un manager dell’Eni citato nell’inchiesta… - battistabd : RT @fattoquotidiano: Savoini, l’Espresso: “La banca di Meranda e dell’hotel Metropol garantita da un manager dell’Eni citato nell’inchiesta… -