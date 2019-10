Sara Danius | morta l' ex accademica del Nobel travolta dallo scandalo #metoo

Morta Sara Danius - prima donna alla guida dell’Accademia Noblel - travolta dallo scandalo Mee Too : La prima donna alla guida dell'Accademia Reale Svedese Stoccolma che assegna il premio Nobel per la Letteratura, Sara Danius, è Morta all'età di 57 anni. Sarebbe stata da tempo malata di un tumore al cervello. La filologa svedese aveva lasciato lo scorso anno l'Accademia, che era stata travolta dagli scandali collegati al movimento Me Too.Continua a leggere