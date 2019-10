Sap denuncia | Di nuovo fondine rotte | tragedia sfiorata

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Francesco Curridori Un agente di polizia a Forte dei Marmi si è imbattuto in un criminale armato con due coltelli da cucina e la fondina, secondo quanto comunicato dal Sap, si è rotta nel punto in cui c'è il legame tra l'arma e il cinturone Il Sap rilancia l'allarme delledifettose dopo l'sos inascoltanto del 14 agosto scorso quando aveva avvertito il ministero dell'Interno di questo grave problema."Ieri a Forte dei Marmi ennesima", fa sapere il segretario generale Stefano Paoloni. Un agente di polizia della famosa località marittima della Toscana si è imbattuto in un criminale armato con due coltelli da cucina e la fondina, secondo quanto si legge nel comunicato del Sap, si è rotta nel medesimo punto, ossia dove c'è il legame tra l'arma e il cinturone. "Il collega ha rischiato seriamente di morire ed è riuscito a salvarsi allontanando il balordo ...

Sap_Pisa : RT @paolonisap: DOPO LA DENUNCIA DEL SAP, IL CASO APPRODA IN PARLAMENTO - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Non c’è limite all’indecenza. 'Sbirri di merda' e altri frasi del genere sono comparse sul web dopo poche ore l'assass… - tamaro_lorenzo : FONDINE. DOPO LA DENUNCIA DEL SAP, IL CASO APPRODA IN PARLAMENTO -