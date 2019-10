Sanità | Palermo | torna operativa la Rianimazione del Policlinico

Sanità : più sicurezza nei pronto soccorso - a Palermo telecamere a Villa Sofia e Cervello : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Da oggi dodici video camere a Villa Sofia e dieci al Cervello controlleranno aree di entrata ed uscita, corridoi principali, ma anche sale visite e shock room. Il servizio è fornito dalla ditta Mondialpol Security che già assicura la vigilanza armata nei due pronto soc

Sanità : Palermo pioniera nelle terapie a ultrasuoni focalizzati (2) : (AdnKronos) - Dopo quattro anni, la terapia con ultrasuoni focalizzati a Palermo è ormai una procedura consolidata, praticata al Policlinico, nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Neuroscienze Interventistiche diretto da Massimo Midiri. Proprio lì, nel 2015 è stata installata la prima appar

Sanità : risonanza guasta in ospedale Palermo - M5S 'Inammissibile - governo intervenga' (2) : (AdnKronos) - "Durante una nostra ispezione a maggio - prosegue il deputato del Movimento - il direttore generale dell’Arnas e il direttore dell’Ufficio tecnico ci avevano assicurato che le apparecchiature sarebbero state attivate entro giugno. Trascorsa anche questa estate, siamo punto e a capo con

Sanità : risonanza guasta in ospedale Palermo - M5S 'Inammissibile - governo intervenga' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "In questo momento non c’è nemmeno una risonanza magnetica funzionante all’ospedale Civico di Palermo. L’intero sistema delle prestazioni ambulatoriali e assistenziali è praticamente in ginocchio". Così i deputati del M5S e componenti della Commissione Salute all’Ars F

Sanità : Asp Palermo - due nuovi ambulatori di cardiologia nelle Madonie : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - L'Asp di Palermo potenzia l'offerta sanitaria nelle Madonie e attiva due nuovi ambulatori di cardiologia ad Alimena e a Polizzi Generosa. Il primo è entrato in funzione martedì scorso, mentre quello di Polizzi Generosa sarà attivo da domani, martedì 24 settembre. Gli a

Sanità : Ordine medici Palermo - 'ok neolaureati nei pronto soccorso ma non è soluzione' (2) : (AdnKronos) - "La carenza di medici d'urgenza è un trend in ascesa - rimarca il presidente dei medici siciliani- . Stabiliamo un tavolo e un calendario di lavori tra le istituzioni coinvolte nello sviluppo di una rete formativa che risponda ai bisogni di domani del sistema sanitario regionale, l'ord

Sanità : Ordine medici Palermo - 'ok neolaureati nei pronto soccorso ma non è soluzione' : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "I contratti 'training on the job' che anche la Regione siciliana vuole adottare per impiegare nei pronto soccorso siciliani i neolaureati formati con appena 360 ore presso il suo ente di formazione sanitaria Cefpas non è il modello formativo adeguato e non può essere

